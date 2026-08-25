Operativos: cuatro personas arrestadas y secuestraron cuatro motocicletas

Efectivos policiales de las Seccionales Segunda, Sexta y Séptima de la Capital, conjuntamente con diferentes grupos especiales de la Institución, llevaron adelante una serie de procedimientos en sus respectivas jurisdicciones.

Las tareas comprendieron recorridos preventivos, operativos de control vehicular e identificación de personas, en el marco de las acciones desplegadas por los efectivos policiales. Los procedimientos estuvieron orientados a verificar distintas situaciones relacionadas con la circulación de vehículos y la identificación de personas dentro de las jurisdicciones correspondientes a las tres seccionales que participaron de los operativos.

La intervención conjunta de los efectivos de las Seccionales Segunda, Sexta y Séptima y de los diferentes grupos especiales permitió desarrollar los controles previstos en distintos puntos de sus respectivas jurisdicciones.

Cuatro personas fueron arrestadas

Como resultado de los procedimientos realizados, los policías arrestaron a cuatro personas del sexo masculino, todas mayores de edad.

Los arrestos se produjeron en el marco de los operativos desarrollados por los efectivos policiales durante los recorridos preventivos y las tareas de control e identificación. De acuerdo con la información proporcionada, se trató de cuatro hombres mayores de edad. El reporte no detalla las circunstancias particulares de cada uno de los arrestos, por lo que la información disponible se concentra en el resultado general de los procedimientos realizados por el personal policial.

La cantidad de personas arrestadas quedó establecida de la siguiente manera:

Cuatro personas del sexo masculino.

del sexo masculino. Todas mayores de edad.

Los arrestos se concretaron durante los operativos realizados en las jurisdicciones de las Seccionales Segunda, Sexta y Séptima, con participación de grupos especiales de la Institución.

Secuestraron cuatro motocicletas

Durante las mismas intervenciones, los efectivos policiales también procedieron a la incautación de cuatro motocicletas de distintas marcas y cilindradas. Según el reporte, la medida estuvo vinculada con infracciones cometidas por sus conductores a lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito y en el Código de Faltas de la Provincia.

El procedimiento contempló, posteriormente, la confección de las correspondientes actas de infracción. Una vez labrada esa documentación, los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales correspondientes. De esta manera, el resultado de los controles vehiculares incluyó tanto la identificación de las personas involucradas como la intervención sobre los vehículos cuyos conductores infringieron la normativa mencionada.

Las actuaciones posteriores

Una vez detectadas las infracciones relacionadas con las motocicletas, los efectivos procedieron a labrar las actas correspondientes.

La documentación formalizó las infracciones constatadas durante los controles y permitió avanzar con el traslado de los vehículos. Los cuatro rodados fueron finalmente remitidos a las dependencias policiales correspondientes, quedando bajo la órbita de esas unidades luego de los procedimientos realizados.

El desarrollo de las actuaciones siguió así una secuencia determinada: los efectivos llevaron adelante los recorridos preventivos y los controles, identificaron a las personas y verificaron la situación de los vehículos, detectaron infracciones a la normativa vigente, labraron las actas correspondientes y dispusieron el traslado de las motocicletas.