Se llevaba un rollo de cable del alumbrado público en el Parque Adán Quiroga: lo detuvieron

Un joven de 23 años, de apellido Silva, fue aprehendido durante la madrugada de hoy por efectivos policiales que realizaban tareas en el Parque Adán Quiroga. El procedimiento se concretó a las 02:10, en el camino interno del espacio, donde numerarios de la Seccional Séptima intervinieron luego de detectar al joven en una situación que derivó en una persecución y posterior aprehensión.

Según la información proporcionada, Silva habría sido sorprendido mientras sustraía un rollo de aproximadamente 20 metros de cable exterior forrado correspondiente al alumbrado público.

El elemento quedó inmediatamente en calidad de secuestro, como parte de las actuaciones realizadas por el personal policial. La intervención también permitió secuestrar una bicicleta, vehículo en el que el joven se habría dado a la fuga al advertir la presencia de los efectivos.

La huida y el choque contra un árbol

Al percatarse de la presencia policial, el joven habría intentado escapar del lugar a bordo de la bicicleta. Durante la huida se produjo un episodio que terminó con la intervención de personal médico. De acuerdo con la información oficial, por causas que se investigan, Silva chocó contra un árbol mientras intentaba alejarse del lugar.

Como consecuencia del impacto, el joven tuvo que recibir asistencia médica. Hasta el lugar acudió personal del SAME, que intervino para brindarle la atención correspondiente luego del choque. La secuencia quedó incorporada a las actuaciones del procedimiento, mientras continúan las medidas dispuestas en relación con el hecho investigado.

El cable quedó secuestrado

Uno de los elementos centrales del procedimiento fue el rollo de cable que, según la información oficial, el joven habría estado sustrayendo cuando fue sorprendido por los efectivos. Se trata de aproximadamente 20 metros de cable exterior forrado del alumbrado público, que quedó en calidad de secuestro y pasó a formar parte de las actuaciones relacionadas con la investigación.

También fue secuestrada la bicicleta en la que Silva se habría dado a la fuga luego de advertir la presencia policial. De esta manera, el procedimiento dejó como resultado la aprehensión del joven y el secuestro tanto del material que habría sido sustraído como del rodado utilizado durante el intento de huida.

Intervención de la Justicia

Luego de la aprehensión y de la asistencia médica recibida tras el choque, el presunto autor del hecho fue alojado en una dependencia policial. Según se informó, quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se impartieron las medidas que deberán adoptarse en el marco de la investigación.

La intervención de la Fiscalía determinará los pasos correspondientes a partir de las actuaciones realizadas por el personal de la Seccional Séptima.

El procedimiento, que comenzó durante un recorrido en el camino interno del Parque Adán Quiroga, quedó así vinculado a una investigación por la presunta sustracción de cable destinado al alumbrado público.