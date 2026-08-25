Tenía un requerimiento judicial y fue arrestada durante un operativo preventivo

Una joven de 24 años, de apellido Heredia, fue arrestada en Capital luego de que efectivos policiales detectaran que contaba con un requerimiento judicial vigente.

El procedimiento se concretó ayer, mientras numerarios del COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos en distintos sectores de la ciudad. Durante esas tareas, los efectivos se encontraban en la intersección de las calles Tucumán y Zurita, donde procedieron a identificar a la joven.

La intervención comenzó como parte de las tareas preventivas que desarrollaba el personal policial en la zona. A partir de la identificación, los efectivos realizaron la correspondiente consulta en los sistemas informáticos disponibles para verificar la situación de la persona. Fue entonces cuando surgió el requerimiento judicial que pesaba sobre Heredia.

La consulta al sistema de Investigaciones

De acuerdo con la información proporcionada, los efectivos del COEM-Kappa realizaron la consulta correspondiente en el sistema informático de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia.

La verificación permitió determinar que la joven contaba con un requerimiento Judicial solicitado por la Unidad Judicial N° 2. El dato obtenido a través del sistema modificó el curso de la intervención preventiva y dio lugar a las actuaciones correspondientes.

El arresto bajo directivas de la Fiscalía

Una vez confirmado el requerimiento judicial, los efectivos actuaron bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur. En ese marco, procedieron al arresto en averiguación del hecho de la joven de 24 años.

La intervención permitió dar cumplimiento al requerimiento solicitado por la Unidad Judicial N° 2 y avanzar con las actuaciones correspondientes ante la Justicia interviniente. Tras el arresto, la joven fue puesta a disposición de sus pares de la Seccional Primera, dependencia que corresponde por jurisdicción.

La secuencia del procedimiento se inició con el recorrido preventivo del personal del COEM-Kappa, continuó con la identificación de la mujer en Tucumán y Zurita y siguió con la consulta en el sistema de la División Investigaciones. Una vez constatada la existencia del requerimiento judicial, se concretó el arresto conforme a las directivas impartidas por la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur.

Fue alojada en la Comisaría de la Mujer

Luego de ser puesta a disposición de los efectivos de la Seccional Primera, la joven fue trasladada y alojada en la Comisaría de la Mujer.

Según se informó, permanecerá allí a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente. De esta manera, el procedimiento quedó bajo el marco de las actuaciones judiciales correspondientes, luego de que el sistema informático permitiera establecer que sobre Heredia pesaba un requerimiento solicitado por la Unidad Judicial N° 2.