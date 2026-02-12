Violencia en redes: la Justicia de Familia de Catamarca aplica "perímetro digital" y ordena bajar publicaciones

Desde el Juzgado de Familia comenzaron a aplicarse medidas específicas ante casos de violencia ejercida a través de redes sociales y plataformas digitales. Así lo explicó la doctora Alejandra Bocio, secretaria del Juzgado de Familia N°1, al detallar cómo actúa el organismo frente a denuncias por hostigamiento, intimidación o divulgación de información en entornos virtuales.

Según indicó, cuando se radica una denuncia se ordena de manera inmediata el cese de los actos denunciados y se establece lo que se denomina un "perímetro digital".

"Este perímetro digital busca establecer una distancia entre el agresor y la víctima", explicó Bocio. En términos concretos, implica la prohibición de comunicación por cualquier medio, ya sea mensajería de texto, correo electrónico o plataformas digitales. La medida se fija por un plazo determinado y apunta a impedir la continuidad del hostigamiento.

Cómo y dónde denunciar

Las denuncias pueden radicarse en destacamentos policiales, comisarías, fiscalías y unidades judiciales. No obstante, desde el Juzgado recomiendan acudir a la unidad especializada para víctimas de violencia de género y violencia familiar.

Bocio remarcó la importancia de la inmediatez. "La denuncia tiene que ser inmediata. La divulgación en redes es muy rápida y difícil de controlar. Cuanto más rápido se haga la denuncia, más efectiva va a ser la respuesta del Poder Judicial", sostuvo.

Pedido de baja de contenidos

Además del perímetro digital, el juzgado puede librar oficios a plataformas como Facebook o Instagram para solicitar la supresión inmediata de publicaciones que impliquen hostigamiento o divulgación de información lesiva.

La funcionaria advirtió también que puede existir responsabilidad para quienes compartan o comenten publicaciones que afecten a otra persona, especialmente en casos donde se realicen acusaciones públicas sin intervención judicial previa.

"Va a haber una respuesta efectiva de la Justicia en la medida en que la denuncia sea oportuna", reiteró.

Alcance en toda la provincia

Las medidas no se limitan a la Capital. Según explicó Bocio, pueden ser dictadas por las autoridades competentes tanto en el interior como en la primera circunscripción judicial.

Asimismo, la denuncia puede ser realizada por cualquier persona, incluso menores de edad, sin necesidad de estar acompañados por un progenitor. En esos casos interviene el Ministerio Público y las asesorías de menores. También pueden denunciar personas con capacidad restringida o terceros que tengan conocimiento de los hechos.

Vía civil y penal

Finalmente, la secretaria aclaró que cuando la violencia digital configura un delito, además de la intervención del fuero de Familia se activa la vía penal. "Son dos vías diferentes", precisó.

La implementación de estas medidas refleja el creciente impacto de los conflictos en entornos digitales y la necesidad de respuestas judiciales rápidas frente a la viralización de contenidos en redes sociales.