Berni sobre el festejo en Olivos de Alberto Fernández: Ojalá sea una foto trucha

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, estuvo en el barrio San Reducido de Florencio Varela y responsabilizó a la Justicia por el sangriento tiroteo narco que en la noche de ayer dejó como saldo a tres jóvenes muertos y a dos heridos: “No sabemos si son vagos o cómplices”, comentó.

“El 28 de julio, hace menos de un mes, pedimos la detención de uno de los que está señalado como autor de todo esto. El juez todavía no nos dio los allanamientos, acá tienen la causa: siete allanamientos hemos pedido y en uno de ellos está la persona señalado como autor”, detalló.

“Esta es la Justicia que tenemos. No sabemos si los jueces no nos dan los allanamientos porque no quieren trabajar y son vagos, porque no tienen la capacidad para llevar adelante una investigación o porque simplemente son cómplices. La verdad es que nosotros estamos acá porque tenemos ese compromiso con la familia, con todo el barrio y con todos los bonaerenses”, agregó.

En la noche del miércoles, un tiroteo de al menos 54 disparos entre dos bandas narco fue lo que atravesó de lleno la tranquilidad en el barrio San Rudecindo y que dejó un saldo sangriento. Algunas de esas víctimas fueron vecinos que no tenían relación con la disputa, como el caso de Milagro Paola Saavedra, una joven de 18 años que fue alcanzada en su espalda por una de las balas y que murió cuando entró en su casa para pedir ayuda. El video de una cámara de seguridad ubicada en una de las casas de la cuadra registró el sonido de los disparos.

“He puesto preso a jefes de policías y he puesto preso a jueces federales. No tengan dudas, no me va a temblar el pulso para poner preso a algún policía que tenga algo que ver con esto”, expresó Berni en diálogo con familiares de las víctimas.

“Si los vecinos quieren una investigación, vamos a hacer una investigación porque es lo que corresponde”, insistió.

Tras la balacera de la noche anterior, personal de la comisaría 4º de Florencio Varela llegó al lugar y se encontró con parte del resultado de la fugaz guerra narco que sacudió al barrio. A pocos metros del puente del Arroyo Las Conchitas, sobre la calle Ciudadela, observaron tendido en el piso el cuerpo de un hombre con un balazo en la espalda, quien sería identificado después como Matías Larrosa (32). Según las fuentes, junto al cadáver había entre 15 y 20 envoltorios que cocaína. Su familia le comentó a la Policía que el joven era consumidor de droga.

Del otro lado del arroyo, los efectivos encontraron el cuerpo de otro joven gravemente herido de un balazo en el cuello y con dificultad para respirar que poco después también falleció.

Los vecinos además, le avisaron a la policía acerca del caso de Milagros, la chica de 18 años que había sido baleada simplemente por quedar en el medio del tiroteo. La víctima, pudieron establecer los investigadores de acuerdo al testimonio de su padre, llegó herida a la casa ubicada cerca del arroyo y se desplomó.

El enfrentamiento dejó además dos heridos. Uno de ellos, un joven identificado como Guillermo Aguirre, de 25 años y con domicilio en Berazategui, quien recibió un balazo en la zona de la ingle pero que se encuentra fuera de peligro.