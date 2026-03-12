Catamarca firmó un acuerdo con una empresa estadounidense para explorar tierras raras

El Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Minería, junto a Catamarca Minera y Energética (CAMYEN) y la compañía estadounidense American Minerals LLC, formalizaron un Convenio Marco de cooperación orientado a la exploración y desarrollo de minerales críticos en territorio catamarqueño.

El acuerdo fue rubricado por el gobernador Raúl Jalil y el CEO de American Minerals, Sergio Rotondo, en el marco de la agenda de trabajo que el mandatario provincial desarrolla en Estados Unidos. Durante la firma se destacó el valor de esta alianza estratégica, que establece las bases para una colaboración técnico-científica destinada a evaluar el potencial geológico de la provincia.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades de exploración minera mediante el intercambio de conocimientos, tecnología y financiamiento para estudios preliminares, en un contexto internacional donde los minerales críticos y las tierras raras adquieren una importancia creciente para el desarrollo industrial y tecnológico.

Catamarca y el potencial de las tierras raras

El convenio marco tiene como objetivo primordial identificar y evaluar el potencial de Catamarca en tierras raras y minerales escasos en el mundo. Estos recursos poseen un valor estratégico debido a su utilización en múltiples sectores de innovación.

Entre los ámbitos vinculados al uso de estos minerales se destacan:

Investigación y desarrollo de aplicaciones tecnológicas avanzadas

Procesos vinculados a la transición energética

Industria de defensa

La búsqueda y análisis de estos recursos abre la posibilidad de posicionar a la provincia dentro de las cadenas globales de suministro de minerales críticos, un segmento que se encuentra en expansión debido a la demanda internacional vinculada a nuevas tecnologías y energías limpias.

Cooperación técnica y financiamiento para los estudios

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es la transferencia de experiencia técnica especializada que realizará American Minerals LLC para avanzar en la etapa inicial de evaluación del potencial mineral de la provincia.

En ese marco, la empresa estadounidense aportará su conocimiento en diversas áreas clave:

Concreción de estudios preliminares

Evaluación de minerales críticos

Aplicación de metodologías de prospección

Realización de estudios técnicos especializados

Muestreos y análisis certificados

Además, el convenio contempla que American Minerals pueda financiar los estudios preliminares que se realicen dentro de los alcances del acuerdo, lo que permitirá avanzar con investigaciones técnicas sin depender exclusivamente de recursos públicos.

Esta cooperación científica y tecnológica se orienta a generar información confiable y certificada sobre la presencia y viabilidad de explotación de estos minerales estratégicos.

El aporte de la provincia y la articulación institucional

Por su parte, la Provincia de Catamarca se comprometió a aportar información clave para el desarrollo de los estudios.

Entre los recursos técnicos que brindará el gobierno provincial se incluyen:

Información geológica disponible

Estudios de prefactibilidad

Mapeo geológico de las áreas de interés

Acciones técnicas complementarias

Estas tareas se realizarán en coordinación con instituciones especializadas, entre ellas el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), con el objetivo de consolidar una base científica sólida que permita evaluar las posibilidades de desarrollo minero en el territorio.

La articulación entre organismos provinciales, entidades técnicas nacionales y la empresa internacional constituye uno de los pilares del esquema de cooperación planteado en el convenio.

Marco internacional y estímulos para la inversión

Durante la firma del acuerdo también se destacó que la iniciativa se desarrolla bajo las posibilidades que brinda el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Asimismo, se enmarca dentro del Memorándum de Entendimiento suscripto entre Argentina y Estados Unidos en agosto de 2024, orientado a fortalecer la cooperación bilateral en minerales críticos.

Este contexto internacional favorece la articulación de proyectos de exploración minera con participación de empresas extranjeras, en un escenario global en el que los países buscan asegurar el suministro de minerales estratégicos para sus industrias tecnológicas y energéticas.

Responsabilidad social y participación comunitaria

El acuerdo también incorpora cláusulas específicas vinculadas a la responsabilidad social y al respeto de los derechos de los pueblos originarios.

Entre los puntos contemplados se destacan:

Respeto a los derechos de las comunidades originarias

Posibilidad de establecer convenios comunitarios

Generación de empleo local preferente

Desarrollo de proveedores locales

Estas disposiciones buscan garantizar que cualquier avance en la exploración y eventual desarrollo de proyectos mineros contemple impactos sociales positivos y participación local.

Agenda de trabajo y próximos pasos

Como parte del convenio, el Gobierno de Catamarca y American Minerals LLC acordaron una agenda de trabajo conjunta para avanzar en las etapas iniciales del proyecto.

Entre las acciones previstas se encuentran:

Identificación de áreas prioritarias de exploración

Aprobación de programas de estudios preliminares

Evaluación de la factibilidad de desarrollar convenios específicos

Estos acuerdos futuros podrían orientarse tanto a proyectos de exploración como al desarrollo de áreas de interés mutuo, dependiendo de los resultados de los estudios técnicos que se lleven adelante.