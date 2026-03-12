Catamarca busca posicionarse ante inversores extranjeros en Argentina Week

Durante la agenda de actividades de Argentina Week, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, formó parte de un encuentro estratégico en la sede de Bank of America, donde compartió espacio con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, además de representantes del sistema financiero internacional.

La reunión convocó a bancos, inversores y fondos internacionales, en un ámbito de diálogo destinado a analizar la situación económica del país y explorar las posibilidades de crecimiento e inversión en distintos sectores productivos de Argentina.

Un espacio de diálogo con el sistema financiero internacional

El encuentro se desarrolló como parte de las actividades programadas en Argentina Week, un espacio que reúne a referentes del ámbito político, económico y financiero para intercambiar visiones sobre el escenario económico argentino y sus perspectivas de desarrollo.

En este contexto, la reunión en la sede de Bank of America reunió a actores clave del sistema financiero internacional con autoridades argentinas. El objetivo principal fue generar un ámbito de análisis sobre el estado de la economía del país y las oportunidades que se presentan para el ingreso de capitales en diferentes áreas productivas.

Entre los participantes se encontraban:

Bancos internacionales

Inversores globales

Fondos de inversión

Este tipo de encuentros busca fortalecer los vínculos entre el sector público y el sistema financiero internacional, promoviendo espacios de intercambio que permitan presentar proyectos, analizar escenarios económicos y debatir posibles estrategias de inversión.

Catamarca en la agenda de inversión

Durante su participación, el gobernador Raúl Jalil puso el foco en el potencial productivo de Catamarca y en la importancia de estos espacios para visibilizar las oportunidades que ofrece la provincia.

El mandatario provincial remarcó que el contacto directo con actores financieros internacionales resulta fundamental para posicionar a Catamarca dentro de las agendas de inversión globales, especialmente en sectores vinculados al desarrollo productivo.

En ese sentido, Jalil expresó:

"Estos espacios de diálogo con bancos, inversores y fondos globales nos permiten mostrar el potencial productivo de nuestra provincia y posicionar a Catamarca en agendas de inversión vinculadas al desarrollo minero y productivo".

El gobernador destacó que la provincia cuenta con condiciones que permiten proyectar nuevos desarrollos, especialmente en áreas productivas que forman parte de la matriz económica local.

Desarrollo minero y productivo como eje estratégico

Uno de los puntos centrales señalados durante el encuentro fue el desarrollo minero y productivo, áreas que forman parte de las oportunidades que se presentaron ante los representantes del sistema financiero internacional.

Según explicó Jalil, el objetivo es incorporar a Catamarca dentro de los circuitos de interés de los grandes fondos e inversores, mostrando las capacidades y recursos disponibles para el desarrollo de proyectos en la provincia.

En este marco, el mandatario provincial planteó que los espacios de diálogo internacional cumplen una función estratégica, ya que permiten:

Presentar el potencial productivo de la provincia

Generar vínculos con bancos e inversores globales

Posicionar proyectos en agendas de inversión

Explorar nuevas oportunidades de financiamiento

Estas instancias también permiten que los actores financieros conozcan de primera mano las posibilidades que ofrecen distintas regiones del país para el desarrollo de proyectos productivos.

Generación de empleo y nuevas oportunidades

De acuerdo con lo expresado por el gobernador, el objetivo central de la participación en este tipo de encuentros es impulsar la generación de empleo y nuevas oportunidades para los catamarqueños.

El desarrollo de proyectos productivos, especialmente en sectores estratégicos, aparece como una herramienta clave para promover el crecimiento económico y ampliar las oportunidades laborales en la provincia.

En ese sentido, Jalil subrayó que la promoción de inversiones está directamente vinculada con la posibilidad de expandir la actividad productiva y fortalecer el desarrollo económico local.

La participación en la agenda de Argentina Week y en el encuentro desarrollado en la sede de Bank of America se enmarca así dentro de una estrategia orientada a mostrar el potencial productivo de Catamarca ante actores del sistema financiero internacional.