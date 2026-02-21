Catamarca se une al reclamo del Norte Grande: la UICA firma una declaración de emergencia ante la crisis industrial

En un escenario de creciente incertidumbre para el sector manufacturero regional, la provincia de Catamarca reafirmó su protagonismo político y gremial-empresario en el plano federal. Durante las jornadas del jueves 19 y viernes 20 de febrero, la ciudad de San Miguel de Tucumán se convirtió en la sede de un encuentro estratégico de las Uniones Industriales del Norte Argentino (UNINOR). La representación catamarqueña estuvo encabezada por el presidente de la Unión Industrial de Catamarca (UICA), Carlos Muia, quien se integró a una mesa de trabajo conformada por los líderes industriales de las diez provincias que integran el Norte Grande argentino para analizar el deterioro del entramado productivo.

El cónclave no fue meramente protocolar, sino que respondió a la necesidad imperiosa de articular una respuesta colectiva frente a indicadores económicos que los dirigentes califican como alarmantes. Durante las dos jornadas de debate, se analizó con profundidad la realidad que atraviesan tanto las industrias como las agroindustrias de la región, enfocándose principalmente en la caída del consumo interno, un fenómeno que ha comenzado a erosionar la base de sustentación de las plantas locales. Los representantes advirtieron que este retroceso en las ventas se traduce en un círculo vicioso que incluye el cierre de plantas fabriles y la consecuente pérdida de puestos de trabajo, un impacto social que afecta de manera directa el arraigo de las familias en las provincias del norte.

La reunión de UNINOR permitió consolidar un espacio de articulación empresarial de gran cohesión política. Junto a la UICA de Catamarca, participaron de forma activa las Uniones Industriales de las provincias de La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Uno de los ejes más críticos de la discusión fue el incremento de las importaciones, las cuales, según el consenso de los presentes, se están produciendo en condiciones consideradas desiguales. Este ingreso de productos extranjeros compite directamente con la producción local, que debe afrontar costos logísticos superiores y asimetrías impositivas propias de la región. En este contexto, la presencia de Carlos Muia subrayó la postura de Catamarca respecto a que la defensa de la industria regional implica, ante todo, proteger el empleo genuino y el desarrollo federal.

Como corolario del encuentro, los diez presidentes de las entidades industriales estamparon su firma en una Declaración conjunta. El documento manifiesta una profunda preocupación por el estado actual del sector y funciona como un pedido formal dirigido tanto a los gobernadores provinciales como a la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA) nacional para avanzar en una agenda de trabajo común. La propuesta central del manifiesto es la conformación de una mesa de trabajo regional que permita abordar la crisis de manera sistémica y evaluar formalmente la declaración de emergencia para el sector industrial, lo que permitiría acceder a marcos de protección legales y económicos específicos para la zona.

Además, el documento solicita medidas concretas para ordenar el ingreso de importaciones que compiten de manera desleal con la producción del norte, así como el impulso de alivios impositivos coordinados que mejoren la competitividad de las fábricas. Otros puntos fundamentales de la declaración incluyen la garantía de acceso a financiamiento productivo y la inversión en infraestructura estratégica, elementos vitales para reducir las brechas logísticas que padece el Norte Grande. Desde la UICA destacaron que la defensa de estos puntos es esencial para asegurar el desarrollo de Catamarca, subrayando que la estabilidad de la industria local es la única garantía de progreso para el interior del país en este contexto de crisis.