Nahuel Gallo fue excluido de la Ley de Amnistía en Venezuela

La reciente aprobación de la Ley de Amnistía en Venezuela ha generado una profunda desilusión y una ola de denuncias por parte de familiares de presos políticos. Lo que inicialmente se presentó como un gesto de apertura hacia la reconciliación nacional por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez, ha terminado por convertirse en un instrumento restrictivo que excluye a cientos de ciudadanos, entre ellos el gendarme catamarqueño Nahuel Gallo. La medida, sancionada este jueves 19 de febrero, ha sido señalada por su carácter arbitrario y por contener una "letra chica" que anula las promesas de libertad para una gran parte de los detenidos por causas políticas.

Hace apenas 20 días, el anuncio oficial indicaba que la ley tendría un alcance histórico, abarcando hechos ocurridos entre el año 1999 y el 2026. Sin embargo, el análisis del texto final revela una realidad drásticamente distinta. De los 27 años prometidos, el marco legal especifica únicamente 12 años, dejando fuera un período de 15 años que no cuentan con cobertura jurídica. Esta selección estratégica de momentos y meses específicos ha sido el blanco de las críticas de las organizaciones civiles que operan en Caracas. Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización Foro Penal, fue contundente al describir la maniobra legislativa como una selección indebida y bastante arbitraria, advirtiendo que la fragmentación cronológica impide que cientos de personas recuperen su libertad.

La situación del catamarqueño Nahuel Gallo es uno de los ejemplos más dolorosos de esta exclusión selectiva. Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en la zona fronteriza de Venezuela, en un contexto de altísima tensión regional. Sin embargo, el artículo de la ley que hace referencia a dicho año establece una restricción insalvable al aclarar que la amnistía solo será válida para aquellos hechos de violencia por motivos políticos acaecidos estrictamente en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024. Al no estar su caso vinculado de forma directa a dicho proceso electoral, el gendarme queda despojado de cualquier beneficio legal.

En una conferencia de prensa de la que participó la suegra de Gallo, el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó que en ningún lado de la amnistía está incluido el nombre del gendarme. Romero subrayó la ironía de que sean los mismos jueces y fiscales que han acusado a las personas de manera injusta quienes ahora tengan la potestad de interpretar la ley para otorgar beneficios, en lugar de designar jueces independientes para tal fin. Según las organizaciones, no podrá alcanzarse la reconciliación y la reunificación del país sin que, como condición previa, se liberen todos los presos políticos sin interpretaciones restrictivas ni decisiones discrecionales.

Las reacciones de otras entidades han sido igualmente críticas. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) emitió un comunicado advirtiendo que el texto resulta revictimizante y excluyente, confirmando todas las preocupaciones expresadas durante la redacción del proyecto. Según los datos de las organizaciones civiles, actualmente existen más de 11.000 personas con medidas restrictivas a su libertad que han pasado por la cárcel, incluyendo un número significativo de adultos mayores de 70 años. La Ley de Amnistía se presenta así como un instrumento poco confiable que, lejos de solucionar la crisis humanitaria, perpetúa la incertidumbre sobre la suerte de los 400 detenidos que, como Nahuel Gallo, han sido olvidados por la nueva normativa.