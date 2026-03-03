El Norte Grande consolida su estrategia regional: Jujuy asume la presidencia de la Mesa del Litio

En un movimiento estratégico para la minería argentina, la provincia de Jujuy ha asumido formalmente la presidencia de la Mesa del Litio. Este organismo, que funciona como el epicentro de la concertación política y técnica entre las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, inicia una etapa clave en su búsqueda por establecer políticas comunes que garanticen un desarrollo sostenible del sector. La estructura de mando de este espacio interprovincial se completa con un nombramiento de alto peso institucional: la diputada nacional por Catamarca y ex Secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, quien desde ahora desempeñará el rol de Secretaria Ejecutiva del organismo.

Un bloque regional frente a la demanda global

La Mesa del Litio no es solo un espacio de encuentro casual, sino una herramienta de coordinación institucional diseñada específicamente para responder a la creciente demanda mundial de este mineral crítico. Desde su constitución original, el objetivo primordial ha sido unificar criterios entre las jurisdicciones que son, por mandato constitucional, las únicas titulares de los recursos naturales en sus territorios. La meta de este bloque regional es clara y ambiciosa: fortalecer la seguridad jurídica y promover buenas prácticas que no solo logren atraer capitales internacionales, sino que impulsen la competitividad regional en su conjunto.

En un mercado internacional cada vez más exigente y dinámico, la Mesa busca que el norte argentino logre consolidar un estándar común para la actividad, permitiendo que la región se posicione de forma sólida ante los desafíos de la transición energética. Este esquema de cooperación permite que las provincias dejen de actuar como unidades aisladas y comiencen a funcionar como una plataforma de diálogo técnico y político, orientada a consolidar un modelo de gobernanza regional que articule el desarrollo productivo con la innovación tecnológica.

Experiencia técnica y articulación federal

La designación de Fernanda Ávila como Secretaria Ejecutiva aporta un perfil de alta especialización y una trayectoria probada al organismo. Su paso previo por la Secretaría de Minería de la Nación le otorga una visión integral de la gestión y articulación federal, elementos que resultan indispensables para lidiar con la complejidad técnica y política del sector minero actual. Bajo su nueva órbita de gestión, se espera que la Mesa del Litio logre profundizar la armonización normativa entre las provincias integrantes, facilitando así la operatoria de las empresas y brindando un marco de previsibilidad que acompañe las inversiones de largo plazo.

El aporte de Ávila será fundamental para fortalecer los mecanismos de protección ambiental y social, asegurando que el crecimiento de la actividad minera sea acompañado por estándares de excelencia. Su experiencia en la función pública nacional permitirá que la Mesa consolide sus vínculos con diversos organismos, garantizando que la región no solo sea una proveedora de materia prima, sino un actor central en la creación de empleo calificado y oportunidades reales de progreso para las comunidades locales del norte argentino.

Un esquema de trabajo estratégico y multidisciplinar

Para abordar la complejidad de esta industria, la Mesa del Litio despliega un esquema de trabajo sumamente detallado que se organiza a través de nueve comisiones temáticas. Estas áreas estratégicas se encargan de analizar y proponer soluciones en temas de vital importancia como la investigación y el desarrollo tecnológico, el fortalecimiento de los proveedores locales y la planificación de infraestructura compartida. Asimismo, el trabajo coordinado incluye el intercambio de información geológica detallada y el establecimiento de lineamientos tributarios que garanticen una competencia justa y equilibrada entre las jurisdicciones.

Este andamiaje operativo se complementa con una visión de apertura hacia el mundo, ya que se prevé continuar y profundizar la cooperación con organismos multilaterales. El objetivo de este vínculo internacional es facilitar el acceso a financiamiento y promover proyectos estratégicos que refuercen la inserción de la región en las cadenas globales de valor. De este modo, la presidencia de Jujuy se enfocará en transformar el potencial geológico de los salares en una realidad socioeconómica tangible, donde la innovación, la sostenibilidad ambiental y la competitividad regional sean los pilares de un modelo de desarrollo que trascienda las fronteras provinciales.