Justicia por los 44: comienza el juicio oral por la tragedia del submarino ARA San Juan

Este lunes, la ciudad de Río Gallegos se convirtió en el epicentro de uno de los procesos judiciales más esperados y dolorosos de la historia reciente argentina. En los estrados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de dicha ciudad, comenzó formalmente el juicio que busca echar luz sobre el hundimiento del submarino ARA San Juan, la tragedia que en noviembre de 2017 terminó con la vida de sus 44 tripulantes.

Durante esta primera jornada, el protocolo judicial se centró en la lectura de la acusación formal, un paso técnico pero cargado de simbolismo para los allegados a las víctimas. Según detalló el abogado Luis Tagliapietra, quien actúa como representante de una querella que agrupa a 32 familiares, la sesión inicial también permitió que las partes involucradas plantearan las cuestiones preliminares necesarias antes de entrar de lleno en el debate probatorio. Con este marco legal establecido, se confirmó que a partir de este martes se dará inicio a la etapa crucial de la producción de testimonios, donde las voces de los involucrados y expertos comenzarán a reconstruir los hechos.

Los acusados y las figuras penales en juego

En el banquillo de los acusados se encuentran cuatro exjefes de la Armada Argentina, sobre quienes pesa la responsabilidad de haber tomado las decisiones operativas y técnicas que precedieron al naufragio. La estrategia de la fiscalía y de las querellas es unificada en un punto fundamental: sostienen que existió una marcada negligencia en el mantenimiento del submarino. El argumento central de la acusación afirma que la nave no se encontraba en condiciones óptimas para navegar al momento de ser enviada a su última misión.

Los cargos que enfrentan estos ex altos mandos reflejan la gravedad de las omisiones señaladas por la instrucción penal:

Presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público: Por la falta de control sobre el estado operativo de la unidad.

Por la falta de control sobre el estado operativo de la unidad. Omisión de deberes de oficio: Relacionado con las responsabilidades jerárquicas directas sobre la seguridad de la tripulación.

Relacionado con las responsabilidades jerárquicas directas sobre la seguridad de la tripulación. Estrago culposo agravado por el resultado de muerte: La figura legal más pesada, que vincula la mala praxis técnica con el desenlace fatal de los 44 marinos.

Para sustentar estas acusaciones, el tribunal deberá procesar un volumen informativo sin precedentes que incluye documentación bajo secreto militar. El juicio contará con la declaración de más de 100 testigos, cuyas versiones serán contrastadas con evidencia técnica de última generación. Entre los elementos clave que se analizarán durante las audiencias se destaca el material fílmico del hallazgo realizado por la empresa Ocean Infinity, la firma que localizó los restos de la nave un año después de su desaparición.

Es importante destacar que este proceso se centra exclusivamente en las responsabilidades penales por el hundimiento y el fallecimiento de los marinos. Han quedado fuera de este juicio particular las causas vinculadas al presunto espionaje ilegal a los familiares, expedientes que fueron cerrados definitivamente por la Corte Suprema de Justicia, dejando este debate oral como la única vía actual para obtener justicia por la tragedia náutica.

Cronograma y expectativas de sentencia

El cronograma establecido por el Tribunal de Río Gallegos prevé una dinámica intensa pero espaciada en el tiempo para garantizar el debido proceso. Las audiencias actuales se extenderán de manera diaria hasta el próximo 6 de marzo. Una vez concluido este primer tramo, el proceso adoptará una modalidad de continuidad cada 15 días, permitiendo así el análisis exhaustivo de la copiosa documentación técnica y los testimonios programados.

Dada la complejidad del caso y la cantidad de declaraciones pendientes, las estimaciones judiciales sugieren que el debate se extenderá durante todo el primer semestre del año. Si los plazos se cumplen según lo previsto, el veredicto final que determine la culpabilidad o inocencia de los cuatro marinos acusados podría conocerse hacia el mes de julio. Para las familias, este juicio representa el cierre de un ciclo de incertidumbre que ya lleva más de seis años de espera por una respuesta institucional definitiva sobre lo ocurrido en las profundidades del Mar Argentino.