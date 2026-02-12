El oficialismo logró quórum en Diputados y busca aprobar la baja de la edad de imputabilidad

El oficialismo consiguió quórum en la Cámara de Diputados con 129 legisladores presentes y se prepara para debatir dos proyectos centrales de su agenda: la baja de la edad de imputabilidad y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

La Libertad Avanza cuenta con el respaldo de la UCR, el PRO, el MID y bloques provinciales. En el oficialismo sostienen que tienen los votos suficientes para aprobar ambas iniciativas en el recinto.

El mensaje previo del oficialismo

Antes del inicio de la sesión, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, envió un mensaje en redes sociales: "Listos los leones para salir a la cancha. Hoy aprobamos Ley Penal Juvenil y acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. El Congreso más reformista de la historia pone quinta a fondo".

En la misma línea, desde el Gobierno remarcan que la estrategia legislativa fue coordinada en la mesa política oficialista, que impulsa el tratamiento simultáneo de distintos proyectos durante el período extraordinario.

Baja de la edad de imputabilidad: las posturas

El dictamen de mayoría impulsado por La Libertad Avanza propone fijar en 14 años la edad mínima para juzgar delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro. La pena máxima prevista sería de hasta 15 años.

El texto establece que la privación de libertad será el último recurso y prioriza medidas alternativas en infracciones menores.

El jefe del bloque del MID, Oscar Zago, que acompañará la iniciativa, afirmó: "Hace 30 años que en la Argentina se discute la baja de la edad de imputabilidad. Nunca lo pudieron lograr, nunca lo pudieron discutir". Y agregó que el debate también debe abordar la problemática social y educativa de los jóvenes.

Desde la oposición peronista se presentaron dos dictámenes. Uno mantiene el umbral en 16 años y propone un régimen especializado con foco en justicia restaurativa y una pena máxima de 10 años. Así lo expresó la diputada Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria.

El Frente Renovador, en tanto, presentó un proyecto que fija el límite en 14 años y adelantó que acompañará esa modificación. El interbloque Unidos también propone el umbral en 14 años, con un régimen especializado y establecimientos dirigidos por civiles fuera del sistema penitenciario.

El acuerdo Mercosur - Unión Europea

En paralelo, el oficialismo impulsa la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El Gobierno busca que Argentina sea el primer país del bloque en aprobarlo.

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno, celebró la obtención del dictamen de mayoría y afirmó que el acuerdo será tratado en el recinto.

Desde la Casa Rosada reconocen que el Parlamento Europeo derivó el texto a la Justicia comunitaria por cuestionamientos vinculados al mecanismo de reequilibrio incluido en el pacto, aunque relativizan el impacto de esas observaciones.

En el oficialismo aseguran que cuentan con los votos necesarios en ambas cámaras y que, pese a los tiempos ajustados, el tratamiento avanzará durante las sesiones extraordinarias.

La sesión en Diputados se desarrolla en un clima de alta tensión política, con dos iniciativas que dividen aguas y que forman parte del núcleo de reformas que impulsa el Gobierno nacional.