Bullrich advirtió que no aceptarán cambios a la reforma laboral en Diputados

La exministra de Seguridad sostuvo que, si el proyecto fuera modificado en Diputados, debería volver al Senado para su ratificación. "Tenemos la última palabra. Si Diputados cambia cosas, a menos que haya algo que no nos hayamos dado cuenta y sea mejor, no vamos a cambiar la ley. La ley ya está", remarcó.

Plazo hasta el 1° de marzo

Bullrich planteó como objetivo que la iniciativa se convierta en ley antes del 1° de marzo, fecha en que finaliza el período de sesiones extraordinarias.

"Ahora va a Diputados, esperemos que le hagan el tratamiento más rápido posible para llegar al 1° de marzo con esta ley votada", expresó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Defensa del proyecto

La legisladora destacó que el texto fue producto de amplias negociaciones. "Recibimos a más de 1.500 organizaciones, trabajamos parte de diciembre, la mitad de enero y hasta ayer le hicimos cambios al proyecto. El último fue durante la medianoche, con el consenso de los 44 senadores que son parte de este grupo", señaló.

Según explicó, el "corazón de la ley" permanece intacto y apunta a modificar el sistema de negociación de las convenciones colectivas de trabajo. "Se negocian en el territorio, en vez de en la verticalidad de acuerdos que se hacen en la Ciudad de Buenos Aires y que involucran a todo el país", indicó.

Entre los puntos que defendió mencionó: