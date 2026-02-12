El Gobierno celebró la media sanción de la reforma laboral: "un punto de inflexión en la historia"

Luego de la sesión en la Cámara de Senadores que otorgó media sanción a la reforma laboral, el Gobierno nacional celebró el avance legislativo y definió la medida como "un punto de inflexión en la historia".

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Ejecutivo sostuvo que se trata de una reforma estructural "destinada a actualizar un sistema que durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal y obstaculizó la creación de trabajo registrado en el país".

"Esta ley representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina. Tras años de litigiosidad laboral que beneficiaron a unos pocos, burocracia excesiva y normas desfasadas ante los profundos cambios económicos y tecnológicos, estamos ahora ante una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo", señala el texto oficial.

En la misma línea, el comunicado recordó una de las consignas centrales del oficialismo: "La Argentina de la industria del juicio está por llegar a su fin".

El presidente Javier Milei agradeció a los senadores que acompañaron la iniciativa y destacó que "comprendieron el mandato expresado en las urnas y enviaron un mensaje claro de responsabilidad institucional".

Asimismo, afirmó que "solo modernizando nuestras leyes laborales vamos a generar empleo genuino, previsibilidad y mayor libertad económica en nuestro país".

Con la media sanción obtenida en la Cámara alta, el Gobierno buscará ahora avanzar con el tratamiento en la Cámara de Diputados durante el período de sesiones extraordinarias, donde el oficialismo cuenta con la primera minoría y confía en que el proyecto tenga un debate ágil.

"Estamos ante un momento en el que la historia cambia: con reglas claras, con el esfuerzo y el talento de los argentinos, demostraremos la verdadera grandeza de nuestra Patria", concluye el comunicado.

Tras conocerse la aprobación en el Senado, Milei también se expresó en sus redes sociales y calificó el resultado como "Histórico".

La reforma laboral obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra. El oficialismo consiguió el respaldo de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y de senadores que responden a gobernadores o mantienen posiciones independientes. En contraposición, el bloque peronista encabezado por José Mayans votó en rechazo de la iniciativa.