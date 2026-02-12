El Senado dio media sanción a la eliminación de impuestos internos y beneficios para inmuebles

Luego de realizar concesiones a los gobernadores y tras una sesión maratónica, el Gobierno obtuvo durante la madrugada del jueves la media sanción a la reforma laboral en el Senado. Aunque el debate parlamentario exigió negociaciones profundas, la mayoría de las propuestas del capítulo impositivo permanecieron intactas. Según los especialistas, de aprobarse definitivamente la ley en la Cámara de Diputados la semana próxima, estas modificaciones provocarán un impacto directo en los precios de la economía y en la dinámica de las inversiones locales, marcando un cambio de paradigma en la recaudación nacional.

La visión de los expertos coincide en que el texto aprobado no se limita a cuestiones laborales, sino que introduce un alivio fiscal sustancial. Las modificaciones entrarían en vigencia de inmediato si la Cámara Baja ratifica el mismo texto, lo que genera una gran expectativa en sectores diversos como el inmobiliario, las telecomunicaciones y el mercado financiero, que verán alterados sus esquemas de costos y rentabilidad.

El mercado inmobiliario y la derogación del impuesto cedular

Uno de los principales cambios aprobados se relaciona con el impuesto cedular a la transferencia de inmuebles. La tributarista Elisabet Piacentini explicó que, de convertirse en ley, la operación de inmuebles resultará significativamente más atractiva para los inversores. En el esquema actual, quien vende un inmueble que no es su vivienda habitual debe abonar el 15% en concepto de impuesto cedular a las Ganancias, calculado sobre la diferencia entre el precio de compra y el de venta.

El contador Marcos Felice subrayó un punto técnico crucial sobre la cronología de estas cargas. Los inmuebles adquiridos o construidos antes del 1° de enero de 2018 ya no pagaban impuestos nacionales tras la derogación del ITI en 2024. Sin embargo, las propiedades incorporadas después de esa fecha sí estaban alcanzadas por el impuesto cedular. La nueva legislación busca unificar este tratamiento al derogar este impuesto, independientemente de la fecha de adquisición del bien.

A esto se suma la exención del valor locativo de la casa habitación para ejercicios fiscales desde el 1 de enero de 2026. Según Noelia Girardi, de Lisicki, Litvin & Abelovich, las ganancias por alquileres de vivienda quedarán excluidas de Ganancias, igualando el tratamiento de los inmuebles con el de otros activos financieros exentos, como señaló el tributarista Domínguez.

La media sanción del Senado también validó la eliminación de diversos gravámenes de la Ley de Impuestos Internos, que dejarán de aplicarse a partir del mes siguiente a la entrada en vigencia de la norma. Los rubros beneficiados incluyen:

Seguros: Se elimina la alícuota del 2,5% .

Se elimina la alícuota del . Telefonía celular y satelital: Se deroga el gravamen cuya alícuota efectiva alcanzaba el 5,2632% sobre la factura.

Se deroga el gravamen cuya alícuota efectiva alcanzaba el sobre la factura. Objetos suntuarios: Eliminación de la carga del 20% .

Eliminación de la carga del . Vehículos, embarcaciones y aeronaves: Se suprimen los impuestos internos que pesaban sobre estos bienes.

Noelia Girardi precisó que la eliminación de estos gravámenes implica que los bienes y servicios dejarán de incorporar el impuesto en sus precios. Si bien se espera un abaratamiento para el consumidor, el impacto final dependerá de cómo cada sector traslade el beneficio. En el caso de la telefonía, se aguarda un alivio concreto en las facturas que abonan todos los usuarios.

El proyecto que obtuvo la media sanción también contempla beneficios para el ahorro. Se establece que los intereses de depósitos a plazo fijo, tanto en moneda nacional como extranjera, estarán exentos del Impuesto a las Ganancias para personas humanas desde el 1 de enero de 2026. Actualmente, el beneficio solo alcanzaba a la moneda nacional; con este cambio, se elimina la carga sobre los intereses generados en divisas.

En resumen, la reforma aprobada por los senadores modifica sustancialmente el marco fiscal aplicable a las operaciones inmobiliarias, las telecomunicaciones y el mercado de capitales. El alcance definitivo de estas exenciones y derogaciones quedará supeditado a la votación en la Cámara de Diputados y a la posterior reglamentación, pero el escenario actual plantea una reducción de la presión impositiva que busca incentivar el consumo y la inversión en activos reales y financieros.