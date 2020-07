González García destacó el trabajo realizado en Catamarca para contener el coronavirus

Ayer, en el Centro de Innovación y Desarrollo, el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y su par provincial, Claudia Palladino, rubricaron convenios para la construcción de un Centro de Almacenamiento Masivo de Vacunas, la ampliación del Programa Sumar y otro con la Obra Social de los Empleados Públicos, que apunta a consensuar una planificación estratégica, con una agenda común y operativa. Además, con la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, se firmó un acuerdo para que Catamarca reciba un subsidio por un millón de dólares, para asistir al sistema sanitario provincial en la emergencia sanitaria.

En su visita a la provincia, González García destacó las medidas preventivas adoptadas por las autoridades de Catamarca y la conducta de la población ante la aparición del coronavirus. “Gracias al comportamiento de los catamarqueños y a la rápida respuesta del Gobierno provincial, el Hospital Carlos Malbrán está casi sin utilizarse, lo cual nos llena de alegría”, valoró.

Además, el ministro resaltó la respuesta local ante la confirmación de casos: “Actuaron con total capacidad epidemiológica, sanitaria, con capacidad y responsabilidad política, y con responsabilidad de los ciudadanos. Estoy muy orgulloso de los catamarqueños y ustedes deben estar muy orgullosos de lo que han hecho todos juntos”.

Asimismo, resaltó que desde Nación, se continúa con el trabajo conjunto con las provincias, en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Destacó la instalación de un depósito de vacunas en Catamarca y resaltó que se aumentó en más de cinco veces los aportes, con respecto al año pasado, que hace el Gobierno nacional en materia de salud a las provincias.

Finalmente, el titular de la cartera sanitaria de la Nación dijo que está pronto a resolverse la transferencia a la provincia del edificio del Ministerio de Salud local, emplazado actualmente sobre tierras que son propiedad de Nación. “Queremos que por ley sea una cesión definitiva”, concluyó González García.

Vale mencionar, que junto a los funcionarios nacionales, llegó a Catamarca una nueva tanda de insumos para el sistema público sanitario y equipos de protección para el personal de salud.

Por su parte, el primer mandatario provincial mostró su agradecimiento por la “constante ayuda” recibida por Catamarca desde el Gobierno nacional: “Empezamos la mañana con buenas noticias, ya que el ministro Ginés llegó con muchos insumos y equipamientos para nuestro sistema de salud. Quiero agradecerle a él y al presidente de la Nación, Alberto Fernández, por cómo se coordinó todo en esta pandemia”.

“Estamos muy agradecidos por la ayuda que permanentemente nos han brindado, tanto en el aspecto de salud, como en el económico y de seguridad. Se ha hecho un gran trabajo y quiero felicitar a todo el equipo del Gobierno nacional”, añadió Jalil.

En esa línea, sostuvo que las consecuencias de la pandemia serían mayores, “si no se hubiera actuado tanto financieramente como también el tema de la salud, el tema de la seguridad” y destacó el trabajo de Nación para “repatriar un montón de catamarqueños acá a la provincia y haber unificado las compras como, por ejemplo, de los respiradores”.

En tanto, que Silvina Batakis detalló que a partir del convenio firmado entre la Provincia y el Ministerio del Interior, Catamarca recibirá un monto en pesos, equivalente a un millón de dólares, que será destinado para seguir reforzando el sistema de salud provincial. En ese sentido, la funcionaria nacional consideró que ello “muestra la buena coordinación que hay con las provincias y los municipios”, y explicó que “ya estamos trabajando junto al ministro Sebastián Véliz y, a la brevedad, seguramente, vamos a comenzar a hacer los desembolsos”.

Además, la secretaria de Provincias adelantó que, conjuntamente, con el gobernador, se llevará a cabo “una ronda de consultas para ver cuál es el plan de desarrollo al que aspiran cada uno de los catamarqueños. Y es que queremos saber cuáles son los sueños que tienen cada una de las provincias, representadas por el Ejecutivo de cada una de ellas. Y tenemos que trabajar en forma mancomunada entre todos, para poder llevarlos adelante”.

Para finalizar, Batakis afirmó que salud y economía “no son cosas que se enfrentan. La salud también es parte del dinamismo de la economía. Por supuesto, la prioridad hoy es la salud, y también estamos trabajando todos, para que la economía vuelva a recuperarse y generar puestos de trabajo genuinos en toda la Argentina”.



Los convenios firmados con Nación

*Convenio para la Implementación nueva etapa Programa Redes y construcción Centro de Almacenamiento Masivo de Vacunas: La obra apunta a garantizar el almacenamiento, la conservación y la distribución de las vacunas en la provincia. Se financiará a través de una nueva etapa del Programa Redes y contempla una inversión de aproximadamente 90 millones de pesos. El establecimiento estará destinado para optimizar el cuidado y la conservación de las dosis ya que será construido y equipado para cumplir con todas las condiciones técnicas, térmicas, ambientales, de procesos administrativos, y que garanticen la cadena de frío de las vacunas almacenadas.

*Ampliación de la cobertura del Programa Sumar en Catamarca: El Programa Sumar es una política pública del Ministerio de Salud de la Nación que promueve un acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud, para la población de 0 a 64 años que no posee cobertura explícita en salud. La estrategia de nominalización del Programa Sumar permite el cuidado y seguimiento de la población por parte del sistema sanitario, explicitando los servicios que conforman su derecho a la salud, asignándole contenido y alcance preciso. De esta forma, por cada persona bajo Programa y por cada consulta y control que se realiza, el hospital o centro de salud recibe recursos adicionales para fortalecer al equipo de salud y mejorar los servicios brindados a toda la comunidad. Para el 2020, se prevé una inversión estimada en 238 millones de pesos, en concepto de resultados de salud alcanzados por la provincia.

*Convenio entre Nación, el Ministerio de Salud de la Provincia y OSEP: Apunta a consensuar una planificación estratégica, con una agenda común y operativa entre los distintos subsectores que integran el sistema de salud en la Argentina (público, seguridad social y privado), a partir de la cual se puedan acordar las acciones específicas que permitan: 1) Implementar un modelo asistencial común con foco en la prevención y promoción, y la salud comunitaria; 2) Promover la equidad en el acceso a los servicios de salud por parte de la población a partir de la explicitación de prestaciones priorizadas y garantizadas en la provincia, protocolos comunes y armado de redes de atención; 3) Instrumentar una agenda de salud digital tendiente a la integralidad y consistencia de los registros y la accesibilidad de la información clínica de los pacientes (fortalecimiento de las herramientas de telesalud, historia clínica electrónica, tableros de monitoreo, etc.); 4) Puesta en marcha estrategias de financiamiento conjunto.

*Protección y asistencia de grupos vulnerables en la emergencia sanitaria y social: En cuanto al convenio rubricado con el Ministerio del Interior de la Nación, este contempla un subsidio que se utilizará de apoyo al sistema sanitario provincial y para la protección y asistencia en la lucha contra la pandemia del COVID-19.

De esta manera, la cartera nacional asistirá a la Provincia por intermedio del “Programa de apoyo a la Asistencia Provincial en la Emergencia”. El objetivo de la implementación del programa es brindar apoyo al sistema sanitario provincial, fortalecer las acciones de protección y asistencia de grupos vulnerables en la emergencia sanitaria y social provocada por la propagación de la pandemia de COVID-19.

En total, por medio de este acuerdo, el Ministerio del Interior se compromete a transferir a Catamarca, con carácter no reembolsable, el equivalente en pesos de hasta un millón de dólares (USD 1.000.000). Las transferencias estarán sujetas a la disponibilidad de fondos provenientes del préstamo CAF 11235 y a las asignaciones presupuestarias del organismo nacional.