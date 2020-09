Hay 120 aislados en Capital por tres casos positivos sin nexo epidemiológico

Alrededor de 120 personas se encuentran aisladas en Capital por haber tenido contacto estrecho con tres pacientes cuyos hisopado dieron positivo para coronavirus el día martes, pero que hasta el momento se desconocen el nexo epidemiológico.

Así lo confirmó esta mañana Ana Lagoria, subsecretaría de Salud de la Municipalidad capitalina, quien dio cuenta de la situación epidemiologíca en la que se encuentra la ciudad: "El martes aparecieron tres casos que no estaban conectados con la linea que nosotros estábamos trabajando desde el 30 de agosto. A partir de allí, los contactos estrechos de estas tres personas son los que postivisaron y son los 14 casos que se dispararon en el día de ayer en la Capital", indicó durante una entrevista radial.

"Ayer, se liberaron 40 personas y deben quedar aisladas alrededor de 120 personas relacionadas con los últimos 3 casos", sumó.

Lagoria especificó que "estos tres últimos casos no tienen que ver uno con el otro, no tienen relación espacial, ni siquiera se encuentran en el mismo barrio", y ahora se encuentran en la etapa de análisis de nexo. "En un rato partimos hacia el Ministerio (de Salud) para poder empezar a evaluar si es que hay o no nexo epidemiologíco y eso es lo que define si hay o no una circulación comunitaria".

En esa línea explicó que, a diferencia del primer brote "donde tuvimos una localización concreta", esta vez, los casos "no están focalizados en un sector y se encuentran muy dispersos". "De hecho, hemos compartido en el Valle Central los casos de Covid", indicó.

También se refirió a una posible restricción en la circulación de personas y un retorno a una fase más estricta del aislamiento obligatorio, y resaltó que la decisión esta ligada a "la situación epidemiologica y la duplicación de casos que tengamos en los próximos días".

"Si volvemos a una fase estricta es para disminuir la circulación concretamente y para que nos de tiempo a bloquear lo mas rápido posible los casos sospechosos, para después poder liberar y estar tranquilos que no va a seguir la cadena de contagio", planteó.

"Nuestra postura es que funcionen las actividades esenciales por lo menos por un tiempo esencial. Al ser una capital y una provincia chica, se puede bloquear rápido", consideró.

Sobre el final, pidió a a la población no tener miedo y no minimizar los síntomas compatibles con el virus. "Quien crea que tenga un síntoma, que primero se quede en casa y, luego llame al SAME o las líneas orientadoras que tiene la provincia".