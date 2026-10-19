Jalil y Galan Lithium anunciaron la producción de cloruro de litio a fines de 2026

En el marco de su agenda de trabajo en Australia, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, mantuvo una reunión con representantes de Galan Lithium, la empresa que desarrolla un proyecto de litio en la Puna catamarqueña. Durante el encuentro, los directivos de la compañía confirmaron que prevén iniciar la producción de cloruro de litio a fines de este año, con una primera etapa que contempla un volumen de 5.000 toneladas.

La reunión se inscribe en el seguimiento de los proyectos vinculados con la actividad minera en la provincia y tuvo como eje los avances de Hombre Muerto Oeste, iniciativa que incorporará nueva capacidad productiva al sector del litio en Catamarca. De acuerdo con lo informado por la empresa, el objetivo es avanzar desde el volumen inicial previsto para el cierre de 2026 hacia una producción de 20.000 toneladas en 2030.

El desarrollo del proyecto representa un nuevo paso en la expansión de la actividad minera provincial. Su puesta en marcha está vinculada con la generación de oportunidades para proveedores locales, la creación de empleo directo e indirecto y el incremento de las exportaciones catamarqueñas.

La reunión con los representantes de Galan Lithium

En el encuentro participaron Sofía Zanettini Gómez, gerente de ESG y Relaciones con Inversores, y Ross Dinsdale, CFO y director financiero de Galan Lithium. Ambos directivos representaron a la compañía durante la reunión con el mandatario provincial, en el contexto de la agenda de trabajo que Jalil desarrolla en Australia.

El intercambio permitió conocer las previsiones de la empresa respecto del inicio de la producción de cloruro de litio y de la evolución proyectada para el proyecto Hombre Muerto Oeste. La confirmación de los plazos y volúmenes constituye uno de los principales datos comunicados tras la reunión.

La previsión de comenzar a producir a fines de 2026 establece el horizonte inmediato de la iniciativa, mientras que la meta de alcanzar las 20.000 toneladas en 2030 plantea una perspectiva de crecimiento para los próximos años. De esta manera, el proyecto suma una nueva referencia dentro del desarrollo de la minería del litio en la Puna catamarqueña, una actividad que forma parte de la estructura productiva provincial y que tiene una proyección vinculada con los mercados internacionales.

De las primeras 5.000 toneladas a la meta de 2030

Según confirmaron los representantes de la compañía, el proyecto Hombre Muerto Oeste contempla un esquema de crecimiento de la producción con dos referencias centrales: el inicio de las operaciones previsto para fines de este año y el objetivo de ampliar el volumen hasta alcanzar las 20.000 toneladas en 2030.

La proyección de crecimiento sitúa al proyecto ante el desafío de ampliar su capacidad productiva durante los próximos años. El volumen inicial anunciado constituye el punto de partida de esa planificación, mientras que la meta para 2030 representa el objetivo de expansión comunicado por la empresa.

Proveedores locales y generación de empleo

Uno de los aspectos destacados del avance de Hombre Muerto Oeste es su potencial para generar oportunidades económicas más allá de la producción del mineral. De acuerdo con la información difundida, la puesta en marcha del proyecto permitirá abrir nuevas posibilidades para los proveedores locales y generar empleo tanto directo como indirecto.

La incorporación de una nueva capacidad productiva puede traducirse en una mayor actividad para los distintos actores vinculados con el funcionamiento del proyecto. En ese marco, la participación de proveedores de la provincia aparece entre los puntos relevantes asociados con el desarrollo de la iniciativa.

El empleo directo e indirecto constituye otro de los efectos previstos. La actividad minera requiere una estructura de trabajo que involucra tanto las tareas propias de producción como los servicios y actividades relacionados con su funcionamiento. En el caso de Hombre Muerto Oeste, la información comunicada destaca expresamente la generación de oportunidades laborales como parte de los beneficios esperados.

A estos factores se suma la posibilidad de incrementar las exportaciones de Catamarca. La producción de cloruro de litio prevista para el proyecto se integra así a una perspectiva de expansión de la actividad minera provincial y de mayor participación en los mercados externos.