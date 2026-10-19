Jalil anunció cambio de fecha de la visita de Milei a Catamarca: llegará el 28 de octubre

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, anunció un posible cambio en la fecha de la visita del presidente Javier Milei a la provincia, que ahora podría concretarse el próximo 28 de octubre, en lugar del 29, como se había informado inicialmente. El mandatario provincial realizó el anticipo en diálogo con Radio Valle Viejo, mientras se encontraba en Australia, donde en estas horas concluye su gira.

La agenda presidencial todavía debe confirmarse, aunque la posibilidad de que Milei llegue a Catamarca el 28 de octubre está vinculada con una recorrida por proyectos mineros ubicados en el Salar del Hombre Muerto. Según adelantó Jalil, durante la visita se prevé inaugurar nuevas plantas vinculadas con la producción de litio, en una jornada que pondría el foco en el desarrollo de la actividad minera y las inversiones que se llevan adelante en la provincia.

El gobernador precisó que las instalaciones que se prevé inaugurar corresponden a Galán, Posco, Galaxy Lithium y la ampliación de Fénix. Sobre el estado de los proyectos, indicó que Galán comenzará a exportar el próximo mes, mientras que Posco ya está comenzando a producir. Las otras dos iniciativas mencionadas son Galaxy Lithium y la ampliación de Fénix.

El posible cambio de fecha se conoció en medio de las gestiones que Jalil viene desarrollando en Australia para fortalecer los vínculos con empresas e inversores vinculados con la minería. En ese contexto, el mandatario destacó las oportunidades que presenta la provincia, especialmente en el sector del cobre y en el desarrollo de nuevos proyectos de litio.

Australia y las gestiones para ampliar las inversiones mineras

Durante su diálogo con Radio Valle Viejo, Jalil puso de relieve el potencial de crecimiento de la minería en Catamarca y remarcó la importancia de continuar las conversaciones con empresas internacionales y fondos de inversión interesados en el sector.

El mandatario sostuvo que la provincia tiene una oportunidad importante para profundizar el desarrollo de esta actividad, con especial atención en el cobre, un mineral al que identificó como uno de los ejes de las posibilidades de expansión. "Tenemos una enorme posibilidad de seguir creciendo lo que es la minería. Creciendo lo que es la minería. Hay una necesidad muy grande, sobre todo en cobre", afirmó el gobernador al referirse a las perspectivas del sector.

En relación con las gestiones realizadas durante la gira, Jalil mencionó encuentros con BHP, a la que describió como una de las empresas más grandes del mundo, y con Río Tinto, además de otras compañías vinculadas con la actividad minera. También destacó que mantuvieron reuniones importantes con fondos de inversión, en el marco de las conversaciones destinadas a promover nuevos emprendimientos.

El gobernador señaló que ya hay cinco empresas de capitales australianos en Catamarca, un dato que destacó al referirse a la presencia de inversiones extranjeras en la actividad minera provincial.

La agenda de trabajo incluye, además, conversaciones con los directores de Elevado Gol. Sobre esta iniciativa, Jalil explicó que es necesario obtener la aprobación de las comunidades de Peña Negra para poder continuar con los estudios.

"Y bueno, hemos tenido algunas reuniones muy importantes con los fondos de inversión. De hecho ya tenemos en Catamarca cinco empresas de capitales australianos y estamos también en conversaciones ahora con los directores de Elevado Gol, que tenemos que conseguir el ok de las comunidades de Peña Negra para poder continuar con los estudios", expresó.

De esta manera, el mandatario vinculó las gestiones internacionales con la posibilidad de ampliar la actividad minera y avanzar en proyectos que requieren tanto el interés de los inversores como el acuerdo de las comunidades involucradas.

Jalil pidió acompañar al presidente Milei

Además de referirse a las inversiones y a la posible visita presidencial, el gobernador volvió a expresar su acercamiento político al Gobierno nacional y sostuvo que considera necesario acompañar al presidente Javier Milei.

"Es momento de ayudar al presidente", afirmó Jalil, al referirse al escenario político y al respaldo que, según planteó, debería debatirse en el Congreso. El mandatario provincial dejó en claro que, más allá de su posición personal, corresponde a los legisladores nacionales de Catamarca definir qué postura asumir frente a las iniciativas del Gobierno nacional. En ese marco, señaló que ya solicitó al ministro de Gobierno que comience a dialogar sobre el tema.

"A esta altura le he pedido al Ministro del Gobierno que empiece a dialogar. El que quiera acompañar, que acompañe. El que no quiera acompañar, bueno, ya cada uno es grande y sabe lo que tiene que hacer", expresó.

Con esas declaraciones, Jalil volvió a plantear la necesidad de abrir conversaciones con los representantes políticos de la provincia para definir posiciones respecto del acompañamiento al Ejecutivo nacional. Al mismo tiempo, dejó la decisión final en manos de quienes ocupan las bancas legislativas y deben resolver cómo actuar frente a las propuestas que se debatan en el ámbito parlamentario.

Las candidaturas de 2027, en pausa

En relación con el escenario electoral de 2027, Jalil reiteró que considera prematuro discutir candidaturas y aseguró que su principal prioridad en esta etapa es la gestión de gobierno.

El mandatario buscó así poner distancia respecto de las especulaciones electorales y centrar la atención en las tareas de la administración provincial. En línea con esa postura, indicó que también encomendó al ministro Natella iniciar conversaciones con las fuerzas políticas propias y de la oposición para que los temas vinculados con los próximos comicios queden en pausa.

La decisión apunta a postergar las discusiones electorales y dar prioridad a la gestión, según lo expresado por el gobernador. De esta manera, Jalil planteó que las definiciones sobre candidaturas no constituyen el eje de su agenda inmediata.

Las declaraciones del mandatario desde Australia combinaron, de este modo, tres asuntos centrales: la promoción de inversiones mineras, la posible visita de Milei a Catamarca y la necesidad de concentrar los esfuerzos políticos en la gestión provincial.