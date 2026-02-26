Un apostador de Catamarca ganó más de mil millones de pesos en La Segunda del Quini 6

En un hecho que vuelve a poner de relieve la magnitud de los sorteos nacionales, la modalidad 'La Segunda' registró a dos nuevos ganadores que se llevaron un premio acumulado superior a los $2.179.900.000. Los afortunados acertaron a los seis números del sorteo: 02 - 07 - 09 - 17 - 21 - 27.

Los ganadores provienen de distintos puntos del país: uno reside en Pueblo Italiano, provincia de Córdoba, mientras que el otro es oriundo de Andalgalá, provincia de Catamarca. Este doble premio destaca la diversidad geográfica de los beneficiarios y la posibilidad de que cualquier apostador, independientemente de su localidad, pueda acceder a un pozo multimillonario.

La Revancha: Rosario celebra un nuevo millonario

Mientras La Segunda distribuía sus más de $2.179 millones, la modalidad 'La Revancha' también marcó un hito. Un apostador que realizó su jugada en Rosario, provincia de Santa Fe, se convirtió en nuevo millonario al acertar los números 03 - 05 - 14 - 18 - 20 - 24, llevándose un premio de $600.000.000.

Este resultado refleja la amplia cobertura y popularidad de la modalidad, que, aunque de menor monto que La Segunda, sigue representando un cambio de vida significativo para quien logra acertar los números ganadores. Rosario, ciudad de gran tradición y participación en este tipo de sorteos, celebra así un nuevo episodio de fortuna para uno de sus habitantes.

Próximo sorteo: un pozo récord

La expectativa continúa, ya que el próximo sorteo se llevará a cabo el domingo 1 de marzo, con un pozo estimado en $10.300.000.000. Esta cifra marca un récord de anticipación y refuerza la relevancia de estos sorteos en la agenda nacional, atrayendo a miles de apostadores ansiosos por participar.

Los antecedentes recientes de ganadores en Córdoba, Catamarca y Santa Fe muestran que la posibilidad de convertirse en millonario sigue vigente y accesible para cualquier ciudadano, reforzando la atracción de las modalidades La Segunda y La Revancha.

Datos clave de los últimos ganadores

La Segunda

Premio total: más de $2.179.900.000

Números ganadores: 02 - 07 - 09 - 17 - 21 - 27

Localidades de los ganadores: Pueblo Italiano (Córdoba) y Andalgalá (Catamarca)

La Revancha

Premio total: $600.000.000

Números ganadores: 03 - 05 - 14 - 18 - 20 - 24

Localidad del ganador: Rosario (Santa Fe)

Próximo sorteo

Fecha: domingo 1 de marzo

Pozo estimado: $10.300.000.000