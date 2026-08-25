La Mesa Política vuelve a reunirse antes de una sesión clave en Diputados

La Mesa Política del Gobierno volverá a reunirse este martes a las 13, en la previa de una sesión clave prevista para el miércoles en la Cámara de Diputados. El encuentro fue confirmado por el oficialismo luego de la conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier y tendrá como uno de sus principales objetivos repasar el estado de los proyectos que forman parte de la agenda parlamentaria.

Como ocurre cada semana, el cónclave buscará realizar un seguimiento de las distintas iniciativas y evaluar el escenario previo al debate en el recinto. Durante la reunión habrá un análisis específico de la agenda parlamentaria antes de la sesión del miércoles.

La particularidad de este encuentro estará dada por la importancia de los proyectos que llegarán al recinto y por la necesidad del oficialismo de evaluar el respaldo con el que cuenta para avanzar con cada una de las iniciativas.

Además del repaso legislativo, está prevista la posibilidad de que participe un ministro del Gobierno, en línea con una dinámica que busca incorporar periódicamente a distintos funcionarios para que expongan sobre el rumbo de sus respectivas áreas de gestión.

Cinco proyectos estarán en discusión

La sesión del miércoles tendrá como eje el tratamiento de cinco iniciativas, que abarcan cuestiones vinculadas con el Banco Central, el régimen fiscal, el comercio internacional, las patentes y el impuesto al valor agregado sobre determinados productos. Los proyectos que serán discutidos en el recinto son:

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central .

. El proyecto de Inocencia Fiscal II .

. El Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Singapur .

. La adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) .

. El proyecto que propone reducir del 21% al 10,5% el IVA que grava la fécula y la harina de mandioca.

El tratamiento conjunto de estas cinco iniciativas convierte a la sesión en un momento relevante para la estrategia parlamentaria del oficialismo. Por ese motivo, la reunión de la Mesa Política tendrá entre sus prioridades revisar el estado de cada proyecto y analizar el escenario de cara a la votación.

El oficialismo asegura que tiene los votos

En el Gobierno sostienen que el escenario parlamentario es favorable. Desde el oficialismo señalan que "están los votos", con el respaldo de aliados considerados sólidos, y descartan que pueda repetirse una situación similar a la registrada en la previa del debate en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La referencia a aquel antecedente forma parte del análisis que realiza el oficialismo sobre las condiciones actuales para avanzar con los proyectos. En aquella oportunidad, fuentes libertarias aseguraban que contaban con el respaldo de la oposición dialoguista para avanzar con la normativa. Sin embargo, las previsiones realizadas antes de aquella instancia finalmente no se concretaron y el escenario que se esperaba no se convirtió en realidad.

Ahora, frente a la sesión de Diputados, el oficialismo sostiene que dispone de los apoyos necesarios para avanzar con las iniciativas previstas. El encuentro de este martes funcionará, en ese sentido, como una instancia para revisar nuevamente el panorama parlamentario y confirmar el estado de los respaldos.

Pettovello podría participar del encuentro

Además del análisis legislativo, la reunión de la Mesa Política podría incorporar un componente vinculado directamente con la gestión del Gobierno. Desde la Casa Rosada anticiparon que es muy probable que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, participe del encuentro. La funcionaria podría asistir si su agenda se lo permite y estaría dispuesta a brindar detalles sobre su plan de trabajo.

La exposición tendría como ejes principales educación, trabajo y las distintas áreas de gestión que dependen de su cartera.

La posible participación de Pettovello responde a una dinámica que el Gobierno busca establecer para las reuniones de la Mesa Política: que cada semana esté presente un ministro diferente y que pueda dar cuenta del rumbo del área que conduce. De esta manera, el encuentro no se limitaría al seguimiento de la actividad legislativa, sino que también funcionaría como un espacio para conocer y repasar las principales líneas de gestión de los distintos ministerios.

Una mesa con funcionarios clave del Gobierno

Los encuentros de la Mesa Política están encabezados por un grupo de funcionarios y dirigentes que ocupan lugares centrales dentro de la estructura del Gobierno. La conducción del espacio está integrada por:

Karina Milei , secretaria general de la Presidencia.

, secretaria general de la Presidencia. Diego Santilli , jefe de Gabinete.

, jefe de Gabinete. Luis Caputo , ministro de Economía.

, ministro de Economía. Martín Menem , presidente de la Cámara de Diputados.

, presidente de la Cámara de Diputados. Patricia Bullrich , senadora nacional.

, senadora nacional. Eduardo Menem , subsecretario de Gestión Institucional.

, subsecretario de Gestión Institucional. Ignacio Devitt , vicejefe de Gabinete de Ministros.

, vicejefe de Gabinete de Ministros. Santiago Caputo , asesor presidencial.

, asesor presidencial. Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Medios.

La composición de la mesa reúne así a representantes de diferentes áreas del Gobierno y del ámbito legislativo, en un esquema destinado a realizar el seguimiento de los proyectos y de las principales líneas de gestión.

La agenda legislativa como eje del encuentro

La reunión de este martes tendrá lugar en un contexto definido por la cercanía de una sesión en la Cámara de Diputados en la que se pondrán en discusión cinco iniciativas.

El análisis de la agenda parlamentaria será uno de los puntos centrales, con especial atención sobre el respaldo que el oficialismo afirma tener para avanzar con los proyectos. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal II, el Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Singapur, la adhesión al PCT y la reducción del IVA para la fécula y la harina de mandioca conforman un temario diverso que llegará al recinto el miércoles.

En paralelo, el Gobierno busca sostener una dinámica de seguimiento semanal mediante la Mesa Política y sumar a los ministros a esos encuentros para que expongan sobre sus respectivas áreas. La posible presencia de Sandra Pettovello aparece en ese esquema como la participación de una funcionaria que podría presentar detalles de su plan de trabajo en materia de educación, trabajo y las distintas áreas de Capital Humano.