Milei expresó su apoyo al Papa: "Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud"

El presidente Javier Milei publicó este domingo un mensaje dirigido al Papa León XIV para expresarle su acompañamiento, afecto y deseos de una pronta recuperación ante la intervención quirúrgica a la que deberá someterse en los próximos días. El procedimiento médico tiene como objetivo extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones, detectado durante controles recientes y en una fase que el propio Pontífice describió como "muy inicial".

A través de una publicación en la red social X, el mandatario argentino manifestó su cercanía con el líder de la Iglesia Católica y destacó el acompañamiento espiritual de la Argentina ante la situación médica que atraviesa.

"Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación", escribió Milei en su mensaje.

A continuación, agregó: "Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".

De esta manera, el Presidente expresó públicamente sus deseos de recuperación para León XIV y transmitió un mensaje de apoyo ante la próxima operación. Sus palabras hicieron referencia tanto al acompañamiento afectivo como a la oración por la salud del Pontífice, con el deseo de que pueda retomar sus actividades al frente de la Iglesia.

Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación. Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan. — Javier Milei (@JMilei) October 11, 2026

León XIV confirmó su operación

La situación médica del Papa fue comunicada por él mismo durante la jornada de este domingo, luego del rezo del Ángelus dominical. En ese contexto, informó a los fieles que los médicos habían detectado un nódulo circunscrito en uno de sus pulmones durante algunos controles recientes.

"Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado", explicó el Pontífice.

Según detalló, los profesionales que lo atendieron consideraron oportuno avanzar con una intervención quirúrgica. Tras recibir las recomendaciones médicas, decidió someterse a una operación para extirpar el nódulo durante los próximos días. "Los médicos que me han tratado consideran oportuno intervenir", señaló León XIV al referirse a la evaluación de los especialistas. También explicó que, siguiendo sus consejos, tomó la decisión de "operarse para extirpar" el nódulo.

La comunicación permitió conocer los motivos de la intervención prevista y la decisión de avanzar con el procedimiento a partir de las indicaciones de los médicos. El Papa precisó que la lesión fue detectada en una fase muy inicial y que se encuentra bien localizada.

El anuncio se produjo durante el encuentro dominical con los fieles en la Plaza de San Pedro, donde el Pontífice compartió la información sobre su estado de salud y agradeció las muestras de cercanía espiritual.

El pedido de oración a los fieles en la Plaza de San Pedro

Al comunicar que deberá someterse a la operación, León XIV también se dirigió a quienes lo escuchaban en la Plaza de San Pedro para agradecerles su acompañamiento y solicitar sus oraciones.

"Os agradezco vuestra cercanía espiritual y me encomiendo a vuestra oración. Gracias y buen domingo", expresó el Papa al finalizar su mensaje. Durante esa intervención, se mostró visiblemente tranquilo al explicar la situación y transmitir a los presentes la información sobre el procedimiento médico previsto.

Su pedido de oración puso el acento en el acompañamiento espiritual durante los próximos días, mientras se prepara para afrontar la intervención indicada por los médicos. La solicitud estuvo dirigida a los fieles que participaban del encuentro y se sumó a las expresiones de apoyo que comenzaron a manifestarse desde distintos ámbitos.

En ese marco, el mensaje de Milei coincidió con el pedido de cercanía espiritual realizado por el propio Pontífice. El mandatario argentino expresó su esperanza de que León XIV pueda recuperarse favorablemente y continuar con su tarea de conducción de la Iglesia.

La CEA convocó a una oración especial

También este domingo, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) convocó a los fieles a elevar una oración especial por la salud del papa León XIV, ante la intervención quirúrgica a la que deberá someterse.

A través de un comunicado firmado por el presidente de la institución, Marcelo Colombo, y el secretario general, Raúl Pizarro, la conducción de la Iglesia Católica en el país expresó su cercanía con el Sumo Pontífice y pidió acompañarlo espiritualmente durante el proceso médico.

El pronunciamiento invitó a toda la comunidad católica argentina a unirse en oración, con el propósito de pedir por el desarrollo favorable de la operación y la recuperación del Papa.

"La Conferencia Episcopal Argentina invita a todo el Pueblo de Dios a unirse en una oración especial por el papa León XIV, ante la intervención quirúrgica a la que será sometido. Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación", expresaron los representantes del Episcopado.

El comunicado destacó así la importancia del acompañamiento espiritual en este momento y transmitió un pedido concreto por la salud del Pontífice. La convocatoria estuvo dirigida a todo el Pueblo de Dios y contempló tanto el desarrollo de la intervención como el proceso posterior de recuperación.