Milei redobla su confrontación con la oposición: "No me va a llevar puesto como a Macri"

El próximo domingo se conocerá la entrevista completa del presidente Javier Milei en el programa de Luis Majul, donde el mandatario vuelve a enviar un mensaje contundente a la oposición tras la reciente apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. En los adelantos difundidos, Milei se mostró firme y comparó su postura con la del ex presidente Mauricio Macri, advirtiendo: "No me van a llevar puesto como a Macri".

Durante su discurso en la Asamblea Legislativa, Milei protagonizó varios cruces con la bancada kirchnerista. Desde el inicio, tomó el micrófono con ambas manos, giró la cabeza y señaló: "Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste". Estas palabras fueron recibidas con aplausos, en un gesto que reforzó su estilo combativo frente a los legisladores opositores.

Críticas directas y fuertes calificativos

En el recinto, Milei no dudó en utilizar expresiones duras para dirigirse a sus adversarios: "Fascistas", "manga de chorros" y "mentirosos". Aunque no nombró directamente a Cristina Kirchner, sus palabras fueron claras:

"Vamos, sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros. ¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, va a seguir presa por el Memorándum de Irán, va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia".

Además, Milei aprovechó distintos momentos de su discurso para subrayar los logros de su gestión y lanzar nuevas chicanas:

Al hablar de la Ley de Inocencia Fiscal, señaló: "No pueden aplaudir porque se les escapan las manos a bolsillos ajenos".

Al referirse a la libertad y la propiedad, advirtió: "A ver, a ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedida de un robo, manga de ladrones, delincuentes; por eso tienen a la suya presa".

Estas declaraciones muestran un hilo conductor en la comunicación del presidente, que combina la exposición de logros con ataques directos hacia quienes cuestionan su gestión.

La relación con la vicepresidenta y la continuidad institucional

Uno de los temas que surgieron durante las sesiones ordinarias fue la interacción entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. La funcionaria había declarado recientemente: "Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/2, hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno".

En la entrevista adelantada por Majul, el presidente respondió con claridad: "Es mentira, no quiero la renuncia de Villarruel", despejando así rumores sobre tensiones internas en el oficialismo.

Choque con el sector empresarial

Milei también dirigió fuertes críticas al ámbito empresarial. Señaló a Madanes Quintanilla, dueño de la planta de neumáticos Fate, que cerró a mediados de febrero dejando a cientos de empleados sin trabajo, como un "empresario prebendario y extorsionador". Además, recordó su rol como principal accionista de Aluar (Aluminio Argentino), empresa afectada por la competencia de importaciones.

Estos comentarios reflejan un enfoque del gobierno hacia el empresariado que combina sanción pública con presión política, especialmente en sectores estratégicos de la economía nacional.

Postura sobre la justicia y organismos deportivos

El presidente también se refirió a la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En referencia a los máximos responsables, afirmó: "Si Tapia y Toviggino son culpables, lo tienen que pagar".

Claudio Tapia, presidente de la AFA, logró postergar su indagatoria y se presentará el 12 de marzo.

El tesorero del organismo, en cambio, deberá comparecer personalmente ante la justicia.

Este planteo refuerza la narrativa de Milei sobre la rendición de cuentas, sin excepciones, en todos los ámbitos de poder.

Planes futuros y límites de mandato

Finalmente, el mandatario dejó en claro sus intenciones respecto a su permanencia en la función pública: "Después del año 2031 no me ven más el pelo". Con esta frase, Milei establece un horizonte temporal preciso para su ejercicio político, anticipando que, aunque podría presentarse a una reelección, no planea prolongar indefinidamente su gestión.