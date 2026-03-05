GNL: el Estado cede la importación a privados

El sistema energético nacional se encuentra ante una transformación estructural de gran envergadura. Por primera vez desde el año 2008, el Estado argentino ha decidido retirarse de la operativa directa de importación y distribución de Gas Natural Licuado (GNL), volcando esta responsabilidad sobre el sector privado. A través de una licitación pública de alcance internacional, el Ejecutivo busca seleccionar a un único comercializador que tome las riendas de un proceso crítico para el abastecimiento interno, especialmente durante los meses de mayor demanda invernal.

Los detalles del nuevo esquema operativo

La lógica del nuevo modelo es centralizar la gestión en un operador privado que no solo se encargue de la logística de importación, sino también de la posterior distribución del gas resultante de su regasificación. Para esta operatoria, se utilizará la capacidad disponible de la terminal de Escobar, estableciéndose como punto estratégico de entrega la localidad bonaerense de Los Cardales.

Desde el Ejecutivo se ha defendido este cambio bajo el argumento de brindar mayor previsibilidad y eficiencia al servicio, eliminando la participación estatal en la cadena de trading. Sin embargo, la celeridad del proceso ha despertado alertas entre diversos analistas del sector energético.

Un cronograma exigente y desafíos técnicos

El calendario fijado para la licitación impone una presión significativa sobre los potenciales interesados. Según el cronograma oficial, el plazo para recibir ofertas vence el 6 de abril, mientras que la adjudicación está prevista para el 21 del mismo mes. Esto deja a las empresas con un margen de maniobra extremadamente estrecho para asegurar los entre 15 y 20 cargamentos de gas requeridos, cuyos envíos deberían comenzar a arribar a partir de mayo. A la dificultad operativa se le suma una barrera financiera inicial de peso: el adjudicatario deberá abonar una prima de ingreso de 98,5 millones de dólares a Enarsa e YPF, quienes figuran como los actuales accionistas de la terminal regasificadora de Escobar.

Requisitos de solvencia y perfil de los interesados

Para garantizar la viabilidad del contrato, el Gobierno ha estipulado exigencias estrictas para las empresas postulantes, tales como acreditar un patrimonio neto superior a los 125 millones de dólares y demostrar experiencia en operaciones de trading por un valor mínimo de 800 millones de dólares en los últimos cinco años. Dadas estas condiciones, el radar de interesados se estrecha hacia grandes jugadores globales. Entre los nombres que suenan con fuerza para esta compulsa figuran la firma suiza Trafigura, que ya tiene presencia en el mercado local; la petrolera YPF, que cuenta con el know-how operativo de la planta de Escobar; y las gigantes energéticas TotalEnergies y Naturgy, que actualmente se encuentran analizando la viabilidad y las condiciones de este nuevo esquema.

El escenario de riesgo: contexto internacional e incertidumbre regulatoria

Más allá de los plazos y los requisitos técnicos, el éxito de la licitación enfrenta obstáculos exógenos y regulatorios. La escalada del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán ha inyectado una volatilidad inusual en el precio internacional del GNL, con la referencia TTF oscilando entre los 14 y 17 dólares por millón de BTU. Esta inestabilidad internacional se suma a una preocupación doméstica: la falta de una definición clara sobre cómo el precio del gas importado, pactado en divisas, se trasladará a las tarifas de los usuarios finales. Las empresas participantes temen posibles desfasajes financieros que pongan en riesgo la rentabilidad de una operación donde los costos están dolarizados, pero los ingresos finales dependen de una tarifa local sujeta a decisiones políticas aún no esclarecidas.