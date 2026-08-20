Monteoliva reveló los tres lugares que evalúan para las misas de León XIV en Argentina

La llegada del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, ya forma parte de un operativo de preparación que involucra al Gobierno nacional, la Iglesia y las autoridades de las distintas jurisdicciones que podrían recibir al sumo pontífice.

En ese contexto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reveló este miércoles cuáles son los tres lugares que concentran mayores certezas para las ceremonias religiosas que el Papa podría encabezar durante su estadía en el país. La funcionaria habló sobre los preparativos durante una entrevista en ¿La ves? (TN) y explicó que las tareas de planificación comenzaron hace tiempo.

Los tres escenarios seleccionados se encuentran en distintos puntos del país: la Basílica de Luján, en la ciudad bonaerense de Luján; el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo; y el predio del Área Material Córdoba, un lugar que cuenta además con un antecedente significativo dentro de la historia de las visitas papales a la Argentina.

Según explicó Monteoliva, se trata de los lugares que actualmente presentan "mayor certeza" dentro de las alternativas que están siendo evaluadas.

La Basílica de Luján, Palermo y Córdoba

El primer escenario mencionado por la ministra es la Basílica de Luján, ubicada en la ciudad homónima de la provincia de Buenos Aires. El segundo es el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, mientras que el tercero es el predio del Área Material Córdoba.

Este último espacio tiene un antecedente particular: en 1987 estuvo allí el papa Juan Pablo II, durante la que fue la última visita de un Papa a la Argentina antes de la llegada prevista de León XIV.

La elección de estos tres puntos forma parte de una planificación que todavía no tiene una definición final por parte de El Vaticano. Hasta el momento, no se estableció oficialmente el día ni el lugar de los eventos eucarísticos que encabezará el sumo pontífice durante su permanencia en el país.

Por eso, aunque los tres sitios son señalados como los escenarios con mayor certeza, la definición definitiva todavía permanece pendiente.

Comenzó la avanzada del Vaticano

Las tareas de seguridad no comenzaron ahora. Monteoliva explicó que el Gobierno viene trabajando desde hace tiempo y que, a finales de junio, se produjo una avanzada del equipo de seguridad del Vaticano. "Estamos en actividad hace tiempo porque tuvimos a finales del mes de junio una avanzada del equipo de seguridad del Vaticano. Hicimos un primer recorrido por los posibles lugares", explicó la ministra durante la entrevista.

Ese primer recorrido permitió avanzar en la evaluación de los espacios que podrían recibir las ceremonias religiosas y forma parte de una planificación que involucra a distintos niveles del Estado y a la Iglesia.

La preparación no se limita a los lugares donde podría estar presente el Papa. El Gobierno también contempla el movimiento de personas que podría producirse durante la visita, tanto en las zonas donde se desarrollen los eventos como en distintos puntos del territorio nacional.

Monteoliva señaló que la planificación deberá contemplar la presencia de millones de personas en las calles. "No solamente los eventos, vamos a tener recorridos en todas las provincias, más gente en los puertos, aeropuertos, pasos fronterizos", aseguró.

Coordinación entre fuerzas federales y provincias

La dimensión del operativo llevó al Gobierno a comenzar un trabajo coordinado con todas las jurisdicciones, incluyendo aquellas que recibirán personalmente al papa León XIV. Monteoliva detalló que la estructura de seguridad estará integrada por las fuerzas federales, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, además de las restantes provincias.

La funcionaria anticipó, además, que estaba próxima a emitir dos resoluciones para el armado de los comandos unificados. El objetivo de esa estructura será organizar las órdenes de despliegue vinculadas con el operativo de seguridad.

El trabajo también requerirá la participación de las policías provinciales, especialmente para reforzar la presencia en rutas y controles.

Monteoliva sintetizó la planificación de la siguiente manera:

"Es fuerzas federales, más ciudad, provincia de Córdoba, provincia de Buenos Aires más todas las provincias. Estoy pronta a sacar dos resoluciones para el armado de los comandos unificados. Para dar órdenes de despliegue en el resto de las provincias, necesito también el refuerzo de las policías provinciales en rutas y en controles".

De este modo, la planificación excede los tres lugares seleccionados para las posibles ceremonias y se extiende a los recorridos que el Papa pueda realizar por las provincias y a los distintos puntos de ingreso y circulación.

Una reunión para ordenar la planificación

Las gestiones iniciales también fueron abordadas este miércoles durante un encuentro realizado en la Casa Rosada, encabezado por Karina Milei. De la reunión participaron ministros nacionales, autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y representantes de la Iglesia Católica, entre ellos integrantes del nuncio apostólico y de la Conferencia Episcopal Argentina.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la organización de las tareas que deberán asumir los distintos actores involucrados en la visita papal.

La propia Monteoliva resumió el propósito de la reunión como una instancia destinada a ordenar las responsabilidades y establecer qué corresponde hacer a cada sector. "Fue pasar en limpio lo que tenemos por delante. A quién le toca cada cosa", explicó la funcionaria.

La definición de responsabilidades aparece así como una parte central del operativo, en un contexto que requiere coordinación entre organismos nacionales, autoridades porteñas, gobiernos provinciales, fuerzas de seguridad y representantes de la Iglesia.

Una visita todavía sin escenarios definitivos

El cronograma general de la visita ya contempla que León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Sin embargo, todavía no existe una definición de El Vaticano sobre el día y el lugar exactos de las ceremonias eucarísticas.

Mientras esa decisión permanece pendiente, los tres lugares que concentran mayor certeza son:

Basílica de Luján , en Luján, provincia de Buenos Aires.

, en Luján, provincia de Buenos Aires. Monumento de los Españoles , en el barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires.

, en el barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Predio del Área Material Córdoba, en la ciudad de Córdoba.

El predio cordobés, además, cuenta con el antecedente de haber recibido a Juan Pablo II en 1987, durante la que fue la última visita de un Papa a la Argentina.

La definición de los escenarios será, en última instancia, parte de las decisiones que todavía debe adoptar El Vaticano. Mientras tanto, el Gobierno continúa con los preparativos y con el armado de una estructura de seguridad que deberá contemplar no solo los lugares donde puedan desarrollarse las ceremonias, sino también los recorridos por las provincias y el movimiento de personas en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.