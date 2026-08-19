Zonas Frías: el Gobierno busca asegurar los votos en el Senado

La Libertad Avanza tendría asegurados los votos en el Senado para avanzar con el proyecto de Ley de Zonas Frías, luego del acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales para implementar un nuevo esquema de subsidios a la electricidad durante el verano en las provincias del norte del país.

El oficialismo pretende llevar la iniciativa al recinto durante septiembre y convertirla en una herramienta destinada a reducir el impacto fiscal del actual régimen de subsidios. Para ello, la intención es avanzar primero en la comisión correspondiente una vez que estén cerrados todos los acuerdos con los bloques aliados.

Según señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo de La Libertad Avanza es obtener el dictamen que permita habilitar el tratamiento del proyecto en el recinto durante septiembre.

El escenario comenzó a despejarse a partir del entendimiento alcanzado con los gobernadores de las provincias del norte, que permitió al Gobierno evitar que la discusión por los subsidios energéticos se transformara en un nuevo conflicto político con los distritos.

El objetivo fiscal detrás de la modificación

El Gobierno considera que la modificación del régimen de Zonas Frías es clave para avanzar en el objetivo de reducir el déficit fiscal generado por el actual esquema de subsidios.

El sistema vigente alcanza aproximadamente a cuatro millones de usuarios y, de acuerdo con el diagnóstico oficial, los recursos recaudados para financiarlo resultan insuficientes para cubrir el costo de los subsidios al gas. En ese contexto, la iniciativa busca modificar el alcance de los beneficios y establecer criterios diferenciados para las regiones que reclaman asistencia debido a sus condiciones climáticas y al impacto que tiene el consumo energético sobre los hogares.

El proyecto plantea así una redefinición del régimen existente, manteniendo determinados beneficios y focalizando otros en regiones y usuarios considerados dentro de las condiciones previstas por la iniciativa.

Los gobernadores del Norte Grande

El entendimiento alcanzado entre el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y gobernadores de zonas cálidas representó un avance político para el oficialismo en su objetivo de destrabar la sanción de la Ley de Zonas Frías.

De la reunión participaron Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Leandro Zdero, de Chaco; Carlos Sadir, de Jujuy; y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. También participaron los equipos de Energía de las diez provincias que integran el Norte Grande.

El acuerdo contempla una modificación en los niveles de consumo eléctrico subsidiado durante los meses de mayor demanda. El esquema previsto establece:

En zonas muy cálidas , el consumo eléctrico subsidiado pasaría de 300 a 550 kWh mensuales .

, el consumo eléctrico subsidiado pasaría de . En zonas cálidas , el límite pasaría de 150 a 300 kWh mensuales .

, el límite pasaría de . La aplicación está prevista desde noviembre hasta abril.

La definición busca atender las demandas de los distritos del norte durante el período del año en que se registra el mayor consumo eléctrico. El nuevo esquema será implementado mediante una resolución del Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo planteado en el entendimiento alcanzado con los gobernadores.

El respaldo que busca reunir La Libertad Avanza

En el Senado, el oficialismo trabaja para cerrar el respaldo de los bloques aliados antes de llevar el proyecto a comisión. Fuentes del oficialismo señalaron que, si bien los aliados provinciales respaldan la iniciativa, el objetivo es incorporar a todo el radicalismo.

Sin embargo, existen resistencias dentro de la UCR. Los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri rechazan el proyecto, según indicaron las fuentes del oficialismo. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita sumar al menos otros 16 legisladores. El poroteo que maneja el oficialismo contempla los siguientes respaldos:

7 senadores de la UCR.

3 del PRO.

1 de Primeros los Salteños.

1 de Despierta Chubut.

1 de Provincias Unidas.

2 de Misiones.

1 de Independencia.

Se espera sumar además 3 de Convicción Federal.

El objetivo político consiste en cerrar estos acuerdos antes de avanzar con el dictamen de comisión y, posteriormente, habilitar el tratamiento en el recinto durante septiembre.

Qué establece el proyecto aprobado por Diputados

La iniciativa de Ley de Zonas Frías ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. Uno de sus puntos centrales establece que se mantendrá el régimen de subsidios de gas para la Patagonia, la Puna y Malargüe.

Al mismo tiempo, el proyecto propone modificar el alcance general del sistema de beneficios y establecer criterios diferenciados para las regiones que reclaman asistencia debido a las condiciones climáticas y al impacto del consumo energético sobre los hogares.

La modificación limita el descuento general automático en las tarifas de gas implementado en 2021 para millones de hogares de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis, entre otras provincias. A partir del nuevo esquema, el subsidio quedaría focalizado en:

Usuarios de la Patagonia .

. Usuarios de Malargüe .

. Usuarios de la Puna .

. Personas que acrediten fehacientemente condiciones de vulnerabilidad social.

De esta manera, el proyecto busca reemplazar el alcance general del beneficio implementado en 2021 por un esquema más focalizado en determinadas regiones y situaciones sociales.

El punto que genera rechazo entre los opositores

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa y que genera rechazo entre varios legisladores opositores está relacionado con la forma en que se aplicaría el descuento. El proyecto establece que el beneficio se aplicará sobre el consumo y no sobre el total de la factura. Este cambio constituye otro de los puntos cuestionados por sectores de la oposición.

La diferencia resulta central dentro de la discusión sobre el alcance del subsidio, ya que modifica la forma en que se calcula el descuento para los usuarios alcanzados por el régimen.

Así, mientras el Gobierno sostiene que la modificación es necesaria para reducir el déficit fiscal generado por el actual esquema, distintos legisladores opositores cuestionan tanto el alcance de los beneficios como la metodología prevista para aplicar el descuento.