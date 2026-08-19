Catamarca potencia su vínculo con Utah por inversiones, minería y energía

El Gobierno de Catamarca y el Estado de Utah, Estados Unidos, dieron un nuevo paso para fortalecer sus vínculos con la firma de un Memorándum de Entendimiento destinado a profundizar la cooperación económica y cultural, promover inversiones y generar nuevas oportunidades de intercambio en sectores considerados estratégicos.

El documento fue suscripto por el ministro de Desarrollo Productivo de Catamarca, Luis Castro, y los representantes de la Oficina del Gobernador para el Desarrollo Económico y del Departamento de Recursos Naturales de Utah, Jefferson Moss, comisionado de la Oficina del Gobernador para el Desarrollo Económico, y Joel Ferry, comisionado del Departamento de Recursos Naturales de Utah.

De la firma también participaron el gobernador Raúl Jalil, el vicegobernador Rubén Dusso, además de otras autoridades.

El objetivo común establecido por ambas jurisdicciones es avanzar en el desarrollo económico y, al mismo tiempo, fortalecer los vínculos institucionales entre Catamarca y Utah. El Memorándum plantea una agenda que combina recursos naturales, inversiones, comercio, formación, tecnología y energía.

Minería y minerales críticos

Uno de los componentes centrales del acuerdo es la cooperación en minería y minerales críticos. Tanto Catamarca como Utah cuentan con importantes recursos minerales y comparten un interés particular en el desarrollo de sectores vinculados con el litio, cobre, oro y otros minerales críticos.

El entendimiento incorpora además la necesidad de fortalecer las cadenas de suministro asociadas a estos recursos. Para ello, las partes prevén avanzar en el intercambio de conocimientos, mejores prácticas, tecnologías y experiencias vinculadas con las diferentes etapas de la actividad minera.

La cooperación no se limita a la extracción. El acuerdo contempla también el intercambio relacionado con el procesamiento de minerales, ampliando el alcance de las posibilidades de colaboración entre ambas jurisdicciones. En este sentido, el Memorándum establece un marco para que Catamarca y Utah puedan compartir experiencias y conocimientos en torno a los recursos minerales que forman parte de sus respectivas estructuras productivas.

Los principales minerales mencionados en el acuerdo son:

Litio.

Cobre.

Oro.

Otros minerales críticos.

La referencia a estos recursos se vincula además con el objetivo de fortalecer las cadenas de suministro y generar nuevas oportunidades de cooperación.

Inversiones y comercio

Otro de los ejes establecidos en el Memorándum es la promoción de inversiones y del comercio. Para alcanzar ese objetivo, las partes prevén impulsar diferentes mecanismos de acercamiento entre los sectores productivos de Catamarca y Utah. Entre las herramientas contempladas aparecen las misiones comerciales, las delegaciones empresariales y los eventos sectoriales. Estas iniciativas permitirán generar instancias de intercambio y facilitar contactos entre empresas de ambas jurisdicciones.

El acuerdo también plantea específicamente la posibilidad de facilitar vínculos entre empresas de Catamarca y Utah, con la intención de generar nuevas oportunidades de cooperación y negocios.

De esta manera, el entendimiento busca establecer canales que permitan conectar a los actores productivos de ambos territorios y ampliar las posibilidades de intercambio en los sectores considerados estratégicos.

Educación, investigación y tecnología

La agenda acordada también incorpora la educación, la investigación y la tecnología como áreas prioritarias de cooperación. El Memorándum contempla la promoción de proyectos conjuntos, la transferencia tecnológica, el intercambio entre empresas y la formación profesional. A esto se suma el objetivo de fortalecer las capacidades de la fuerza laboral.

La combinación de estos aspectos apunta a generar un esquema de cooperación que no quede limitado al intercambio comercial o de recursos naturales, sino que también incluya el desarrollo de capacidades y conocimientos. Entre las áreas contempladas se encuentran:

Educación.

Investigación.

Tecnología.

Transferencia tecnológica.

Formación profesional.

Fortalecimiento de las capacidades de la fuerza laboral.

Intercambio entre empresas.

El acuerdo establece así una agenda amplia, en la que el desarrollo productivo se vincula con la formación, la investigación y la incorporación de tecnología.

El potencial de la energía geotérmica

La energía ocupa otro lugar destacado dentro del entendimiento firmado entre Catamarca y Utah. Ambas jurisdicciones expresaron su interés en impulsar el desarrollo de diferentes fuentes energéticas, entre ellas la solar, nuclear y geotérmica. Dentro de esta agenda, el Memorándum pone especial énfasis en el potencial de la energía geotérmica, un área en la que ambas jurisdicciones presentan características y experiencias relevantes.

Catamarca cuenta con 13 de los 39 volcanes activos de Argentina, mientras que Utah posee actualmente tres plantas de generación geotérmica y desarrolla nuevas iniciativas de investigación y generación.

Estos datos aparecen como uno de los puntos de conexión para la cooperación energética. El acuerdo contempla el interés de ambas partes en avanzar en el desarrollo de distintas fuentes y, particularmente, en aprovechar las posibilidades que ofrece la energía geotérmica a partir de las capacidades y experiencias existentes.

La agenda energética también incluye:

Energía solar.

Energía nuclear.

Energía geotérmica.

Un mecanismo para sostener la cooperación

El Memorándum no se limita a establecer áreas generales de interés, sino que también incorpora mecanismos destinados a darle continuidad a la cooperación.

Catamarca y Utah acordaron reunirse periódicamente, al menos una vez al año, con el objetivo de intercambiar información y experiencias, evaluar los avances alcanzados y establecer nuevas prioridades.

Además, ambas partes podrán conformar grupos de trabajo conjuntos destinados a desarrollar proyectos específicos. Estos grupos tendrán la posibilidad de trabajar con plazos y objetivos mensurables, de modo de avanzar sobre iniciativas concretas dentro del marco de cooperación establecido.

La previsión de encuentros periódicos y grupos de trabajo introduce una instancia de seguimiento para la relación entre ambas jurisdicciones. El objetivo es que el Memorándum funcione como un marco para desarrollar proyectos y no únicamente como una declaración de intereses compartidos.