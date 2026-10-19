Provincia, Belén y MARA avanzan para concretar una obra histórica

El Gobierno de Catamarca, la Municipalidad de Belén y representantes de MARA avanzaron en un acuerdo para concretar la pavimentación de la circunvalación de la ciudad, una obra considerada histórica para la comunidad y vinculada con un reclamo sostenido por los vecinos. El entendimiento establece un aporte comprometido de $1.000 millones por parte de la empresa para la provisión de los materiales necesarios para ejecutar los trabajos.

La iniciativa prevé intervenir un tramo de 3,22 kilómetros del paso externo de Belén y contempla una modalidad de trabajo articulada entre los organismos provinciales, el municipio y la compañía minera. La entrega de los insumos se realizará de manera coordinada con Vialidad Provincial y estará vinculada con el avance de la obra, en continuidad con el compromiso asumido previamente entre las partes.

El acuerdo representa un nuevo paso dentro de la agenda de trabajo que la Provincia desarrolla junto con los municipios y MARA para atender las necesidades de infraestructura de las comunidades vinculadas a la actividad minera. En este caso, el objetivo es avanzar con una intervención vial que forma parte de las prioridades planteadas para Belén y que se integra a los compromisos de inversión comunitaria relacionados con el proyecto minero.

Un acuerdo construido con diálogo

Las condiciones acordadas para la provisión de materiales surgieron de las mesas de diálogo que el Gobierno provincial mantiene con los intendentes y representantes de MARA. Estos espacios tienen como finalidad abordar de manera conjunta las necesidades y prioridades de las comunidades relacionadas con la actividad minera y avanzar en respuestas concretas para sus territorios.

En el encuentro participaron funcionarios provinciales, autoridades municipales y representantes de la empresa, quienes trabajaron sobre los términos necesarios para continuar con la iniciativa.

Por parte del Gobierno de Catamarca estuvieron presentes:

Alberto Natella, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia.

Juan Marchetti, ministro de Hacienda y Obras Públicas.

Fernando Castillo, director de Vialidad Provincial.

Cristian Yapura, intendente de Belén.

En representación de MARA participaron:

Pablo Lilljedahl, gerente de Relaciones Institucionales.

Nicanor Elizondo, gerente de Relaciones Comunitarias.

Gabriela Uriburu, integrante del área de Legales.

La participación de las distintas áreas permitió avanzar en la definición de las condiciones para la entrega de los materiales y la ejecución de los trabajos. El acuerdo establece responsabilidades diferenciadas para la empresa y el organismo vial provincial, dentro de un esquema de coordinación que contempla el avance de la obra.

Natella destacó que la pavimentación

Durante el encuentro, el ministro Alberto Natella remarcó la importancia de sostener los espacios de articulación entre el Gobierno provincial, los intendentes y la empresa minera, con el propósito de transformar los acuerdos en intervenciones concretas para las comunidades.

"La pavimentación de la circunvalación de Belén responde a un reclamo histórico de los vecinos. Este nuevo acuerdo es fruto del diálogo permanente entre los intendentes, el Gobierno provincial y la empresa, que nos permite avanzar en soluciones concretas para las comunidades. Es importante que estos espacios de trabajo se traduzcan en obras que mejoren la calidad de vida de los catamarqueños", expresó el ministro.

Sus declaraciones pusieron el foco en la continuidad del diálogo institucional como herramienta para abordar las demandas de infraestructura. En ese marco, la pavimentación de la circunvalación aparece como una de las intervenciones acordadas para responder a una necesidad planteada por la comunidad de Belén.

El compromiso de provisión de materiales constituye, en ese sentido, una parte central del entendimiento alcanzado. La coordinación entre los participantes busca asegurar que la entrega de los insumos acompañe el desarrollo de los trabajos y permita avanzar conforme a las necesidades de la ejecución.

Cómo se distribuirán las responsabilidades

El instrumento acordado establece las tareas que estarán a cargo de MARA y de Vialidad Provincial para concretar la pavimentación del paso externo de la ciudad.

La intervención comprende un tramo de 3,22 kilómetros y requiere la provisión de los materiales destinados a la construcción de la base y la pavimentación, además de la planificación técnica y los recursos necesarios para ejecutar los trabajos. Las responsabilidades previstas son las siguientes:

MARA: aportará los materiales necesarios para la construcción de la base y la pavimentación, con un compromiso de inversión de $1.000 millones.

Vialidad Provincial: tendrá a su cargo la elaboración del proyecto ejecutivo y la ejecución de la obra.

Vialidad Provincial: también deberá aportar el personal y los equipos necesarios para llevar adelante los trabajos.

Entrega de materiales: se realizará de manera articulada con Vialidad Provincial, en función del avance de la obra.

Esta distribución define el esquema operativo previsto para la intervención. Mientras la empresa asumirá el compromiso de suministrar los insumos, el organismo provincial tendrá la responsabilidad técnica y ejecutiva de desarrollar el proyecto y disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para su realización.

La entrega coordinada de los insumos, vinculada con el progreso de los trabajos, forma parte de las condiciones establecidas para dar continuidad al compromiso asumido previamente entre las partes.

Infraestructura y compromisos de inversión comunitaria

La pavimentación de la circunvalación se inscribe dentro de los compromisos de inversión comunitaria vinculados al proyecto minero y de la agenda que la Provincia, los municipios y MARA desarrollan para atender las prioridades de infraestructura del oeste catamarqueño.

El acuerdo alcanzado para Belén constituye una expresión de ese esquema de articulación, en el que las necesidades planteadas por las comunidades son abordadas mediante el trabajo conjunto entre las autoridades y la empresa.

En este caso, la intervención prevista se concentra en el paso externo de la ciudad y comprende la pavimentación de un tramo de 3,22 kilómetros. El aporte comprometido por MARA, por $1.000 millones, estará destinado a los materiales para construir la base y realizar la pavimentación, mientras que Vialidad Provincial tendrá a su cargo el desarrollo técnico y la ejecución de la obra.

La continuidad de las mesas de diálogo constituye el marco institucional en el que se definen estas acciones. Según lo planteado por el Gobierno provincial, el objetivo es que los acuerdos alcanzados con los intendentes y representantes de MARA se traduzcan en respuestas concretas para las comunidades vinculadas con la actividad minera.