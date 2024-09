Revelan nuevas fotos de Fabiola Yáñez con moretones en la cara

Tras ser citada a declarar en los tribunales de Comodoro Py este jueves la madre de Fabiola Yañez, Miriam Verdugo, salieron a la luz nuevas fotos de la exprimera dama en el marco de la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández. Se tratarían de pruebas que ayudan a avanzar en la causa.

Fue la querella de Yañez la que difundió estas nuevas imágenes y en las que aparece con golpes en su cara. En una de ellas, además, se puede ver al ex presidente durmiendo a su lado, dentro del dormitorio principal de la Quinta Presidencial de Olivos.

De hecho, en una de sus declaraciones ante la Justicia que hizo la denunciante, habló de una situación de violencia en la cama en la que dormían ambos. La foto ilustraría este hecho: “Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual. Y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, '¿Qué me hiciste?'. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión”.

Las imágenes, sumado al testimonio aportado, reforzarían la acusación de Yañez contra el exmandatario. La exprimera dama, en tanto, afirmó que fue obligada a permanecer en Olivos para evitar que ese golpe en el ojo efectuado aquella noche fuera visible en sus actividades públicas.

En la causa se sumaron audios clave de conversaciones entre Fernández y Yañez, además de las fotografías y otras evidencias aportadas por la querella, ante las cuales el fiscal federal Ramiro González tendrá que definir si lo cita a declaración indagatoria.

Uno de ellos da inicio con Alberto diciendo: "Mil de esas me tuve que bancar", y Fabiola respondiendo: "Pero no me fui a acostar con ninguno, boludo…". Ante ello, él responde con ironía y un claro tono enojado: "Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra. ¿Qué Sandra, la concha de tu madre? Debe ser una mierda de serie, ¿y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda? ¡Andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!".

A esto se le suman las declaraciones de Miriam Verdugo, madre de Fabiola, este jueves, quien aseguró que vio al expresidente empujar a su hija cuando estaba embarazada. "La zamarreo y empujó", indicó, a la vez que dijo que en 2016, Fernández le mandó a Yañez un sobre con dinero para que pagara "por un aborto". Además, según trascendió, ella fue una de las primeras personas en ser convocadas como testigo por la Fiscalía desde el inicio de la investigación, pero su testimonio se retrasó.

Para contraatacar, Fernández reveló las conversaciones que mantuvo con Miriam Verdugo acerca de su hija. Intentó demostrar que la exprimera dama tenía problemas de alcoholismo, y que las heridas eran parte de los golpes que se provocaba producto de un estado de ebriedad. Se trata de una estrategia de defensa.