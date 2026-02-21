Santillán impulsa el recorte de diputados: "Ese dinero debe ir a salud y educación"

En una entrevista concedida a Radio El Esquiú 95.3, el senador por el departamento Ancasti, Rodolfo Santillán, marcó la agenda legislativa al proponer una reforma de la Constitución de Catamarca. El legislador fundamentó su postura sosteniendo que este ciclo, al no ser un año político electoral, se presenta como el escenario ideal para avanzar con los cambios estructurales que requiere la Carta Magna provincial. Según su visión, la ausencia de las tensiones propias de una campaña permite un diálogo más profundo y técnico sobre las normas que rigen la vida institucional de la provincia.

El punto más disruptivo de su planteo se centra en la composición de la Cámara de Diputados, donde Santillán fue contundente al manifestar que la cantidad de representantes en la Cámara baja debe disminuir de forma necesaria. Para el senador, esta medida no responde meramente a una cuestión administrativa, sino que persigue una optimización de los recursos públicos con un impacto social directo. El legislador argumentó que el dinero que se ahorre a través de este recorte de cargos debe ser reasignado obligatoriamente a áreas críticas del Estado, específicamente para fortalecer los sistemas de educación y salud, priorizando el bienestar de la ciudadanía por sobre el gasto político.

Modernización del calendario y visión sobre el escenario nacional

Más allá de la reducción de diputados, Santillán puso el foco en la operatividad del Poder Legislativo y la necesidad de actualizar el calendario parlamentario. Entre los puntos a modificar, destacó la importancia de establecer el inicio de las sesiones ordinarias en el mes de marzo, buscando un periodo de actividad más extenso y acorde a las demandas actuales de gestión. Esta modificación permitiría, según el senador, un ritmo de trabajo más ágil y una respuesta más temprana a las problemáticas de los departamentos catamarqueños.

Finalmente, el representante de Ancasti no evitó pronunciarse sobre el clima político en el Congreso de la Nación en relación a la reforma laboral. Al respecto, expresó su descontento con el nivel del debate parlamentario nacional, calificando de "bochornoso" lo ocurrido recientemente en la Cámara de Diputados de la Nación. Santillán lamentó que la discusión se haya vuelto puramente ideológica, lo que a su juicio empaña la labor legislativa y desvía la atención de las soluciones técnicas que el país requiere. Con este planteo, el senador busca que en Catamarca se logre un consenso maduro que evite caer en los conflictos de formas que se observan a nivel federal.