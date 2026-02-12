Tras una sesión maratónica, el Senado le dio media sanción de la reforma laboral

La Cámara de Senadores aprobó esta noche en general el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei.

La votación arrojó 42 votos a favor y 30 en contra, pasadas la 1.20 de la madrugada del jueves.

Bullrich: "Queremos empleo privado para la libertad de la gente"



La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró que "una de las razones por las que no se crea empleo es una legislación laboral obsoleta que dejó un país varado, un país anclado en el pasado, que no puede avanzar, sin poder crecer ni generar el trabajo que nuestra gente necesita".

"Para crear empleos hay que bajar impuestos, no hay que crear más empleo público. Queremos empleo privado para la libertad de la gente", aseguró Bullrich.

Agregó: "Acá estamos trabajando para generar empleo que le permita tener a ese trabajador esos derechos que le han sido negados. Nosotros no queremos que tomar empleo sea un riesgo".

"Estamos convencidos de que en este momento esta ley va a generar un impulso junto a todas las reformas estructurales que se están haciendo en el país", sostuvo la senadora y pidió "hacer un pacto fiscal".

Dijo que con esta ley los delegados "van a tener 10 horas por mes" para ejercer sus funciones y se va a regular las asambleas para "evitar los paros encubiertos".