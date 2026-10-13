Valle Chico tendrá colegio secundario: el Gobierno y el Obispado firmaron un convenio

El Gobierno de Catamarca y el Obispado de la provincia firmaron un convenio de colaboración para avanzar en la creación del Colegio Privado San Carlo Acutis, una nueva institución educativa proyectada para el barrio Valle Chico, en la Capital. La iniciativa tiene como objetivo ampliar la oferta de Nivel Secundario en esa zona y generar nuevas posibilidades para los estudiantes y sus familias.

El anuncio fue realizado por el gobernador Raúl Jalil a través de sus redes sociales, donde destacó la importancia de la articulación entre el Estado y la Iglesia para sumar un establecimiento secundario al barrio. La propuesta contempla el desarrollo de una institución de gestión privada, cuya creación, organización y funcionamiento deberán ajustarse a la normativa vigente para este tipo de establecimientos.

La firma del convenio representa un paso institucional para avanzar en el proyecto educativo, que busca incorporar una nueva alternativa de formación secundaria en Valle Chico. El acuerdo establece responsabilidades para las partes involucradas y fija las bases de colaboración necesarias para desarrollar la iniciativa.

El documento fue rubricado con la presencia del gobernador Raúl Jalil y del obispo de Catamarca, monseñor Luis Urbanc, en el marco de la articulación entre el Gobierno provincial y el Obispado para impulsar la propuesta.

El Colegio Privado San Carlo Acutis

El nuevo establecimiento llevará el nombre de Colegio Privado San Carlo Acutis y estará orientado al Nivel Secundario. Su futura creación se enmarca en el propósito de ampliar las alternativas educativas disponibles para quienes viven en Valle Chico, un sector de la Capital contemplado en la iniciativa.

La propuesta apunta a incorporar una institución de gestión privada que permita sumar opciones para las familias de la zona. En ese sentido, el proyecto busca contribuir a la continuidad de las trayectorias escolares de los estudiantes mediante la ampliación de la oferta educativa en el nivel secundario.

De acuerdo con lo establecido en el convenio, el desarrollo de la institución deberá respetar las disposiciones vigentes que regulan la creación, la organización y el funcionamiento de establecimientos educativos de estas características. Por lo tanto, la puesta en marcha del colegio estará sujeta al cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Las obras estarán a cargo del Obispado

Uno de los puntos centrales del convenio establece que el Obispado de Catamarca tendrá a su cargo la ejecución de las obras necesarias para poner en funcionamiento el colegio. Las responsabilidades previstas abarcan distintas intervenciones vinculadas con la infraestructura del futuro establecimiento.

Entre las tareas contempladas se encuentran:

Construcción de las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la institución.

Ampliación de los espacios que resulten necesarios para el desarrollo del proyecto.

Refacción de las instalaciones que requieran intervenciones.

Ejecución de las instalaciones correspondientes para la puesta en funcionamiento del establecimiento.

Estas responsabilidades forman parte de los compromisos asumidos por el Obispado en el marco del convenio de colaboración. La ejecución de las obras constituye uno de los componentes necesarios para avanzar desde la planificación del proyecto hacia la futura apertura de la institución educativa.

El acuerdo también contempla obligaciones relacionadas con los trámites administrativos que deben cumplirse para el desarrollo de la iniciativa. En ese sentido, el Obispado deberá gestionar los permisos, las autorizaciones y las habilitaciones correspondientes.