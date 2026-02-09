ANSES despliega operativos territoriales de atención móvil en Catamarca

Cronograma y logística de atención

Con el objetivo de descentralizar la atención y acercar los servicios del Estado a los ciudadanos, la oficina ANSES Catamarca ha informado oficialmente el inicio de un nuevo esquema de Operativos Territoriales. Esta iniciativa de atención móvil se llevará a cabo en un punto estratégico de la capital provincial: la Plaza de la Chacarita.

La asistencia profesional estará disponible durante la segunda semana del mes, específicamente los días martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de febrero de 2026. Para garantizar una gestión eficiente de las consultas, se ha establecido un horario matutino estricto, operando desde las 08:30 hasta las 12:00 hs.

Gestiones y trámites disponibles

El despliegue, coordinado bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, permitirá a los vecinos realizar una amplia gama de gestiones sin necesidad de trasladarse a la sede central. El equipo técnico en territorio está facultado para resolver las siguientes necesidades administrativas:

Carga de libretas AUH : Presentación de la documentación necesaria para el cobro de la Asignación Universal por Hijo.

: Presentación de la documentación necesaria para el cobro de la Asignación Universal por Hijo. Cambio de boca de pago : Gestión para modificar el lugar de cobro de haberes y asignaciones.

: Gestión para modificar el lugar de cobro de haberes y asignaciones. Clave social de Mi Anses : Asistencia técnica para la generación o recuperación del acceso a la plataforma digital.

: Asistencia técnica para la generación o recuperación del acceso a la plataforma digital. Consultas en General: Espacio de asesoramiento integral sobre diversas prestaciones previsionales.

Este operativo representa un esfuerzo por garantizar la accesibilidad a los beneficios de seguridad social en un entorno cercano y dinámico.