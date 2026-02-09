ANSES despliega operativos territoriales de atención móvil en Catamarca

Cronograma y logística de atención
Con el objetivo de descentralizar la atención y acercar los servicios del Estado a los ciudadanos, la oficina ANSES Catamarca ha informado oficialmente el inicio de un nuevo esquema de Operativos Territoriales. Esta iniciativa de atención móvil se llevará a cabo en un punto estratégico de la capital provincial: la Plaza de la Chacarita.
La asistencia profesional estará disponible durante la segunda semana del mes, específicamente los días martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de febrero de 2026. Para garantizar una gestión eficiente de las consultas, se ha establecido un horario matutino estricto, operando desde las 08:30 hasta las 12:00 hs.
Gestiones y trámites disponibles
El despliegue, coordinado bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, permitirá a los vecinos realizar una amplia gama de gestiones sin necesidad de trasladarse a la sede central. El equipo técnico en territorio está facultado para resolver las siguientes necesidades administrativas:
- Carga de libretas AUH: Presentación de la documentación necesaria para el cobro de la Asignación Universal por Hijo.
- Cambio de boca de pago: Gestión para modificar el lugar de cobro de haberes y asignaciones.
- Clave social de Mi Anses: Asistencia técnica para la generación o recuperación del acceso a la plataforma digital.
- Consultas en General: Espacio de asesoramiento integral sobre diversas prestaciones previsionales.
Este operativo representa un esfuerzo por garantizar la accesibilidad a los beneficios de seguridad social en un entorno cercano y dinámico.