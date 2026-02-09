  • Dólar
ANSES despliega operativos territoriales de atención móvil en Catamarca

La oficina local del organismo previsional brindará asistencia directa en la Plaza de la Chacarita durante tres jornadas consecutivas para facilitar trámites esenciales.

9 Febrero de 2026 17.56

Cronograma y logística de atención

Con el objetivo de descentralizar la atención y acercar los servicios del Estado a los ciudadanos, la oficina ANSES Catamarca ha informado oficialmente el inicio de un nuevo esquema de Operativos Territoriales. Esta iniciativa de atención móvil se llevará a cabo en un punto estratégico de la capital provincial: la Plaza de la Chacarita.

La asistencia profesional estará disponible durante la segunda semana del mes, específicamente los días martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de febrero de 2026. Para garantizar una gestión eficiente de las consultas, se ha establecido un horario matutino estricto, operando desde las 08:30 hasta las 12:00 hs.

Operativo anses

Gestiones y trámites disponibles

El despliegue, coordinado bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, permitirá a los vecinos realizar una amplia gama de gestiones sin necesidad de trasladarse a la sede central. El equipo técnico en territorio está facultado para resolver las siguientes necesidades administrativas:

  • Carga de libretas AUH: Presentación de la documentación necesaria para el cobro de la Asignación Universal por Hijo.
  • Cambio de boca de pago: Gestión para modificar el lugar de cobro de haberes y asignaciones.
  • Clave social de Mi Anses: Asistencia técnica para la generación o recuperación del acceso a la plataforma digital.
  • Consultas en General: Espacio de asesoramiento integral sobre diversas prestaciones previsionales.

Este operativo representa un esfuerzo por garantizar la accesibilidad a los beneficios de seguridad social en un entorno cercano y dinámico.

