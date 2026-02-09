Patentes que se borran: el plan 2026 para el reemplazo gratuito

En los últimos años, la patente despintada se ha transformado en una preocupación recurrente para miles de conductores en la Argentina. Lo que comenzó como un fenómeno aislado se ha consolidado como un problema frecuente en todo el territorio nacional, vinculado principalmente a fallas de fabricación detectadas en determinadas tandas de las chapas patente Mercosur. Esta situación ha generado una ola de consultas sin precedentes en los registros automotores y una tensión creciente en los controles viales operativos en este 2026.

A diferencia de los escenarios habituales de pérdida o robo, en estos casos la patente permanece colocada en el vehículo, pero resulta ilegible por el deterioro de la pintura, el descascaramiento o el borrado progresivo de letras y números. Esta condición implica un incumplimiento directo de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, la cual exige taxativamente que los dominios sean claramente visibles y perfectamente identificables. Circular bajo estas condiciones puede derivar en sanciones económicas severas o incluso en la imposibilidad de continuar la marcha tras un control policial.

Falla de origen o desgaste por uso: la diferencia clave

El primer paso crítico ante una patente deteriorada es determinar el origen exacto del daño. No todos los casos se encuadran bajo el mismo criterio legal ni habilitan el mismo tipo de trámite ante el Estado. La normativa vigente establece una distinción fundamental que define la responsabilidad del costo:

Fallas de origen: Se detectan específicamente en ciertas series de las patentes Mercosur. En estos casos, la pintura se degrada de forma prematura, se borra o se descascara sin que existan indicios de golpes, rayones, manipulación indebida ni exposición a productos químicos abrasivos. Al tratarse de un defecto de fabricación , el Estado ha habilitado un mecanismo de reposición gratuita .

Se detectan específicamente en ciertas series de las patentes Mercosur. En estos casos, la pintura se degrada de forma prematura, se borra o se descascara sin que existan indicios de golpes, rayones, manipulación indebida ni exposición a productos químicos abrasivos. Al tratarse de un , el Estado ha habilitado un mecanismo de . Deterioro por uso: Incluye daños producidos por pequeños choques de estacionamiento, corrosión ambiental, limpiezas inadecuadas, desgaste natural por el paso de los años o exposición prolongada a sustancias químicas externas. En estas situaciones, la reposición de la chapa no se considera amparada por la "garantía" y requiere que el titular abone el arancel correspondiente.

Es importante destacar que la evaluación final queda estrictamente a cargo del Registro Seccional del Automotor donde el vehículo se encuentra radicado. Es esta entidad la que determina si el caso encuadra o no como una falla de fabricación amparada por el beneficio del reemplazo sin cargo.

El proceso de reposición y las placas provisorias

Cuando el Registro confirma que la patente despintada responde efectivamente a una falla de origen, el titular del vehículo puede iniciar el reclamo para la reposición sin cargo. Un dato relevante es que el trámite no implica una nueva numeración de dominio, sino el reemplazo físico de la chapa defectuosa por otra con la misma numeración, pero fabricada bajo estándares que aseguren su legibilidad.

Debido a que la fabricación de las placas definitivas conlleva un tiempo de demora, la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA) ha ratificado un esquema de contingencia:

Mientras se gestiona la entrega de las placas definitivas, el Registro otorga chapas provisorias de papel. Estas placas habilitan a circular de manera legal por la vía pública durante todo el período de espera. Este mecanismo continúa plenamente vigente en 2026 ante la persistencia de reclamos vinculados a las patentes Mercosur dañadas.

Por qué circular con patente ilegible es una infracción grave

Circular con una patente ilegible, aun cuando esté colocada en el paragolpes, constituye una infracción grave a la normativa de tránsito. Las consecuencias de no regularizar esta situación incluyen:

Multas económicas cuyos montos varían según la jurisdicción, pero que suelen ser elevadas.

Observaciones negativas en los controles viales y operativos de seguridad.

En casos de reincidencia o falta de documentos de trámite, la acumulación de infracciones en el historial del conductor.

Asimismo, las autoridades advierten con énfasis que no está permitido intervenir la chapa por cuenta propia utilizando pintura, marcadores, barnices u otros elementos caseros. Lejos de solucionar el problema, estas acciones pueden agravar significativamente la sanción, ya que se consideran alteraciones indebidas del dominio, lo cual es una falta mucho más seria que el simple deterioro.

Guía para renovar una chapa patente dañada

En aquellos casos donde el deterioro no sea reconocido como una falla de origen, el titular debe iniciar el trámite de renovación estándar por su cuenta. El procedimiento se realiza íntegramente en el Registro Seccional correspondiente y requiere cumplir con los siguientes puntos:

Presentación de la solicitud tipo obligatoria.

obligatoria. Entrega de la documentación del vehículo (título o documento equivalente).

(título o documento equivalente). Entrega de ambas chapas (delantera y trasera) si el motivo de la solicitud es el deterioro.

Al igual que en los reclamos por garantía, el Registro entregará placas provisorias para permitir la circulación hasta recibir las definitivas. Es fundamental tener en cuenta que los costos del trámite varían según el tipo de vehículo y los aranceles vigentes, los cuales se actualizan periódicamente.

Especialistas y autoridades coinciden en recomendaciones finales de vital importancia: no circular durante períodos prolongados con la patente ilegible, evitar cualquier intento de reparación casera, iniciar el trámite apenas se detecta el primer signo de descascaramiento y conservar siempre la constancia emitida por el Registro mientras se utilicen las placas provisorias de papel. En un contexto donde los controles viales son cada vez más frecuentes y tecnológicos, mantener la patente en óptimas condiciones garantiza el cumplimiento de una norma básica de identificación y seguridad nacional.