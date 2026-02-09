Ayuda Escolar 2026: definiciones, requisitos y el paso a paso para acceder al beneficio

Con la proximidad del inicio de las clases, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ha ratificado los lineamientos para la percepción de la Ayuda Escolar Anual, un recurso fundamental para miles de familias en todo el territorio argentino. En un contexto donde la previsibilidad económica es clave para el equipamiento escolar, el organismo ha detallado tanto el universo de beneficiarios como los mecanismos técnicos necesarios para validar el cobro de este ciclo 2026.

Alcance y beneficiarios del sistema

La Ayuda Escolar 2026 no es un beneficio universal, sino que está estrictamente focalizado en sectores específicos de la seguridad social. De acuerdo con la normativa vigente, pueden acceder a este pago único aquellos titulares que ya perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las Asignaciones Familiares.

El espectro de cobertura definido por ANSES alcanza a:

Niños, niñas y adolescentes de entre 45 días y 18 años que se encuentren cursando en establecimientos educativos oficiales, ya sea en el nivel inicial, primario o secundario.

Hijos con discapacidad, para quienes no rige un límite de edad. En estos casos, el beneficio se extiende a quienes asistan a escuelas especiales, centros de rehabilitación, talleres protegidos u otros espacios educativos reconocidos oficialmente.

Es imperativo subrayar que, en todas las situaciones mencionadas, la escolaridad debe estar debidamente acreditada ante el organismo previsional para que el sistema habilite la liquidación correspondiente.

Montos oficiales y cronograma de pagos

Para este período, ANSES ha fijado el monto de la Ayuda Escolar 2026 en $85.000 por cada hijo. Se trata de un pago único anual que no presenta variaciones geográficas; es decir, el importe es el mismo en todo el país, sin distinciones por zona regional. La acreditación se realiza de forma directa en la cuenta bancaria donde el titular ya percibe habitualmente su asignación.

En cuanto al calendario, el pago está previsto para marzo de 2026, siguiendo el cronograma habitual de la AUH y las asignaciones familiares. No obstante, la puntualidad del depósito depende de la gestión administrativa previa. Si el Certificado Escolar es presentado y aprobado durante el mes de febrero, el pago se efectiviza sin retrasos. Por el contrario, si el trámite se realiza fuera de ese plazo, la acreditación puede sufrir demoras de entre 60 y 90 días posteriores a la validación, dependiendo del momento exacto de la gestión.

Requisitos obligatorios y validación del certificado

La mera pertenencia a los grupos de AUH o Asignaciones Familiares no garantiza el cobro automático si no se cumplen las condiciones de regularidad. Los dos requisitos ineludibles son:

La asistencia regular del menor a una institución educativa reconocida. La presentación anual del Certificado Escolar, una obligación que persiste incluso para aquellas familias que percibieron el beneficio en años anteriores.

Sin la presentación y carga de este formulario específico, el pago no se habilita bajo ninguna circunstancia, aun cuando se cumplan el resto de las condiciones socioeconómicas.

Procedimiento digital paso a paso

Para facilitar la gestión, el trámite se realiza de manera online a través de la plataforma Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Los pasos técnicos para completar la solicitud son los siguientes:

Generación y Firma: Allí se debe generar el formulario correspondiente para cada hijo, imprimirlo y llevarlo a la institución educativa para que las autoridades escolares lo completen y firmen.

Carga Final: Con el documento certificado, el titular debe regresar a Mi ANSES y subir una foto clara del formulario firmado.

Una vez que ANSES valida la documentación, el sistema habilita automáticamente el pago. Asimismo, los beneficiarios pueden monitorear el estado de su trámite ingresando a la sección "Mis Cobros" dentro de la misma plataforma para verificar si el beneficio ya figura en su historial y chequear el estado general del pago.