El panorama climático en Catamarca para este 14 de marzo

El reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este sábado 14 de marzo de 2026 dibuja un escenario complejo para la ciudad de Catamarca. Lo que comienza como una jornada de calma climática y nubosidad variable, evolucionará hacia condiciones de inestabilidad que demandarán la atención de los ciudadanos, especialmente durante las últimas horas del día. La transición entre la mañana y la noche refleja una variabilidad atmosférica marcada por el ingreso de humedad y cambios en la dirección de las corrientes de aire.

Condiciones matutinas y estabilidad inicial

Durante las primeras horas de hoy, los habitantes de la ciudad de Catamarca se encontrarán con un cielo parcialmente nublado. En este bloque horario, el ambiente se mantendrá dentro de los parámetros de confort térmico, con una temperatura que rondará los 23 grados. De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta capital presenta inicialmente una probabilidad de lluvia del 10 por ciento, lo que permite prever una mañana mayormente seca.

La atmósfera matutina está marcada por indicadores que sugieren una calma relativa antes de los cambios previstos para el resto del día. La humedad se sitúa en un 81 por ciento, generando una notable sensación de pesadez en el aire, aunque la visibilidad se reporta como buena, sin obstrucciones significativas. En cuanto a la dinámica de los vientos, estos correrán desde el noreste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Ascenso de temperatura y formación de tormentas aisladas

Con el paso de las horas, el organismo oficial anticipa un cambio en la dinámica atmosférica de la región. Después del mediodía, el termómetro experimentará un ascenso sostenido hasta alcanzar la temperatura máxima pronosticada de 32 grados, convirtiéndose en el momento de mayor rigor térmico de la jornada. Este calentamiento diurno coincidirá con un aumento de la inestabilidad en la nubosidad.

El dato más relevante para la tarde es el cambio en el estado del cielo, ya que se prevé el desarrollo de tormentas aisladas. En cuanto a la circulación de aire, los vientos rotarán para provenir del sector norte, manteniendo velocidades estimadas entre los 13 y 22 km/h. Este fenómeno de tormentas aisladas funciona como el preludio de un cierre de jornada mucho más inestable, donde los factores de humedad y presión comenzarán a interactuar de forma más agresiva sobre la capital provincial.

Cierre de jornada y alerta por precipitaciones

Para la noche de este 14 de marzo, el escenario climático en Catamarca sufrirá una transformación sustancial. Si bien la temperatura descenderá levemente hasta rondar los 27 grados, la probabilidad de eventos hídricos aumentará de forma considerable. El análisis técnico para la franja nocturna indica que la probabilidad de lluvia se ubicará en el orden de entre el 40 y 70 por ciento, lo que representa el punto de mayor riesgo meteorológico del sábado.

En este periodo, los vientos cambiarán nuevamente su orientación, soplando desde el sudeste a una velocidad constante de entre 13 y 22 kilómetros por hora. En términos generales, la jornada en la ciudad de Catamarca se define por un rango térmico que oscilará entre los 21 y 32 grados. La evolución desde un cielo parcialmente nublado hacia un final de día con alta probabilidad de agua acumulada resume un sábado marcado por la variabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población tomar los recaudos necesarios ante la posibilidad de tormentas fuertes durante la noche.