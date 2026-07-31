Infantino dio marcha atrás con la privatización del Mundial tras la resistencia de las confederaciones

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció mediante un mensaje difundido en las plataformas oficiales del organismo que decidió dejar sin efecto la iniciativa conocida como FIFA Forward Enterprise (FFE). La determinación representa un cambio de rumbo para un proyecto que había sido concebido con el propósito de ofrecer nuevas herramientas de desarrollo para las asociaciones miembro, especialmente aquellas federaciones con menores recursos.

La decisión fue comunicada luego de un proceso de consultas que permitió conocer las distintas posiciones de los actores involucrados dentro de la estructura de la FIFA. Según explicó el propio Infantino, el respaldo mayoritario constituía una condición indispensable para la implementación del proyecto, un objetivo que finalmente no pudo alcanzarse debido a las diferencias surgidas durante el análisis de la propuesta.

Una iniciativa que encontró una fuerte oposición

La propuesta de FIFA Forward Enterprise (FFE) contemplaba la cesión de derechos comerciales y la organización de determinados eventos a empresas privadas. Sin embargo, lejos de generar un consenso amplio, el proyecto despertó una importante resistencia entre varias de las principales confederaciones del fútbol internacional.

Entre los organismos que manifestaron su oposición se encontraban:

UEFA .

. Concacaf .

. AFC.

La postura adoptada por estas confederaciones terminó por bloquear el avance de la iniciativa, impidiendo que el proyecto reuniera el apoyo necesario para su puesta en marcha. Esa falta de consenso fue determinante para que la conducción de la FIFA resolviera finalmente dejar sin efecto la propuesta.

Las razones expuestas por Gianni Infantino

En el comunicado difundido por el presidente de la FIFA, Infantino explicó que el objetivo inicial del proyecto consistía en generar nuevas herramientas destinadas a fortalecer el desarrollo de las asociaciones miembro, con especial atención a aquellas federaciones que cuentan con menos recursos.

No obstante, el titular del organismo señaló que el proceso de consultas reveló la existencia de diferencias profundas entre los distintos actores involucrados, una situación que consideró incompatible con el propósito de fortalecer la unidad dentro del fútbol mundial.

Según expresó, tras evaluar las posiciones de las confederaciones y de los distintos sectores consultados, quedó claro que la iniciativa había terminado generando tensiones que contradecían el espíritu con el que había sido concebida. En ese contexto, confirmó que el plan no continuará y que la FIFA retomará una estrategia basada en el consenso para definir futuros mecanismos de apoyo y crecimiento.

El consenso como eje para las próximas decisiones

La decisión de dejar sin efecto FIFA Forward Enterprise también estuvo acompañada por un mensaje orientado hacia el futuro. Infantino manifestó que el organismo buscará reconstruir un espacio de cooperación entre todos los sectores involucrados, con el objetivo de evitar nuevas divisiones internas y avanzar en políticas que cuenten con un respaldo amplio.

En ese sentido, sostuvo que la prioridad será recuperar un camino compartido que permita impulsar iniciativas capaces de responder a las necesidades de las asociaciones miembro sin generar conflictos entre las distintas estructuras que integran la FIFA.

La intención expresada por el presidente del organismo es que cualquier nuevo mecanismo de desarrollo sea fruto del diálogo entre las diferentes partes, privilegiando la construcción de acuerdos antes que la implementación de proyectos que no logren un apoyo mayoritario.

Una nueva etapa para el desarrollo del fútbol

Como parte de esa nueva estrategia, Infantino adelantó que convocará en las próximas semanas a federaciones, confederaciones y otros actores relevantes para trabajar en alternativas que permitan impulsar el desarrollo del fútbol sin provocar divisiones dentro de la organización.

El objetivo de esas futuras reuniones será construir propuestas que fortalezcan la cooperación entre todos los sectores vinculados al fútbol internacional y que sirvan para diseñar nuevos mecanismos de apoyo orientados al crecimiento del deporte.

Entre las prioridades señaladas por el presidente de la FIFA se destacan:

Reforzar la cooperación entre federaciones, confederaciones y demás actores involucrados.

entre federaciones, confederaciones y demás actores involucrados. Definir nuevos mecanismos de apoyo y crecimiento mediante el consenso.

mediante el consenso. Garantizar que los futuros programas respondan a las necesidades reales de las asociaciones miembro.

Contribuir a la expansión del fútbol en todos los continentes.

Con la cancelación de FIFA Forward Enterprise, la FIFA pone fin a una iniciativa que no logró reunir el respaldo necesario dentro de su estructura institucional. El propio Gianni Infantino sostuvo que las diferencias detectadas durante el proceso de consultas hacían incompatible la continuidad del proyecto con el objetivo de preservar la unidad del fútbol mundial. En consecuencia, el organismo orientará sus próximos pasos hacia la búsqueda de alternativas construidas mediante el consenso, con la intención de fortalecer la cooperación entre sus integrantes y promover programas de desarrollo que respondan a las necesidades de las asociaciones miembro y favorezcan la expansión del deporte en todos los continentes.