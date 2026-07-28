"Yo la hice dormir": la revelación del papá de las otras dos nenas muertas del caso de Villa Gesell

La investigación por la muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell incorporó un nuevo elemento luego de que Héctor Picart, expareja de Lucía Sosa y padre de dos niñas fallecidas años atrás en circunstancias similares, decidiera brindar un testimonio público sobre hechos que, según su relato, ocurrieron después de un proceso judicial anterior.

El caso volvió a cobrar relevancia tras el fallecimiento de la menor, quien ingresó sin vida al Hospital Municipal Arturo Illia, hecho que actualmente es materia de investigación por parte de la Justicia, que intenta esclarecer las causas de la muerte.

En ese contexto, las declaraciones de Picart colocaron nuevamente el foco sobre el historial de Lucía Sosa. Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el hombre afirmó que la mujer le realizó una confesión vinculada con la muerte de Yasmín, una de las hijas que ambos tuvieron y que falleció cuando tenía 11 meses de edad.

El testimonio fue difundido mientras avanza la investigación por el reciente fallecimiento de la niña de 2 años, en una causa que permanece abierta.

La presunta confesión

De acuerdo con el relato de Héctor Picart, la conversación tuvo lugar en un ámbito privado, tiempo después de que ambos fueran absueltos en 2020 por la muerte de la bebé, debido a que la Justicia no logró acreditar responsabilidades penales en ese expediente.

El hombre explicó que la situación se produjo cuando regresó de trabajar y encontró a su entonces pareja llorando por Yasmín. Según sus declaraciones periodísticas, decidió intentar contenerla recordándole que debían seguir adelante porque la resolución judicial había determinado que no tenían responsabilidad penal en el fallecimiento de la niña.

Fue entonces cuando, según afirmó, recibió una respuesta que lo impactó profundamente. Picart sostuvo que Lucía Sosa le dijo: "Vos no me entendés, yo hice dormir a la nena". El hombre aseguró que, en un primer momento, intentó restarle importancia a esas palabras, aunque indicó que la mujer insistió inmediatamente.

Según su relato, ella volvió a expresar: "No me entendés... yo la hice dormir, estaba enferma y lo hice para que no sufriera".

Esas afirmaciones forman parte del testimonio brindado públicamente por Picart y fueron dadas a conocer mientras la Justicia continúa investigando el nuevo caso ocurrido en Villa Gesell.

El enfrentamiento que, según el hombre, derivó en una denuncia

Siempre de acuerdo con la versión ofrecida por Héctor Picart, la conversación derivó rápidamente en una fuerte discusión. El hombre relató que, tras escuchar aquellas palabras, respondió: "La mataste vos". Según afirmó, Lucía Sosa rechazó esa interpretación y le pidió que no pensara de esa manera.

Picart también aseguró que, durante ese mismo episodio, la mujer le manifestó que al día siguiente iba a denunciarlo. En sus declaraciones sostuvo: "Ella me respondió que no pensara mal y que al día siguiente iba a denunciarme. Después terminé preso por la denuncia que hizo en mi contra".

El hombre incorporó ese episodio como parte del relato que decidió hacer público luego del fallecimiento de la niña de dos años cuya muerte actualmente investiga la Justicia.

"Cuando yo estaba en casa nunca pasaba nada"

Durante la entrevista, Héctor Picart también describió lo que consideró un patrón repetido durante los años de convivencia con Lucía Sosa. Según manifestó, los episodios médicos graves que afectaban a sus hijas siempre ocurrían cuando él se encontraba trabajando fuera del domicilio.

En ese sentido expresó: "Mis hijas se ahogaron cuando yo no estaba en casa. Yo siempre me iba a trabajar y terminaban internadas. Cuando estaba yo nunca pasaba nada". El hombre añadió que las internaciones respondían reiteradamente a cuadros similares.

De acuerdo con su testimonio, los diagnósticos que recibían en los centros de salud eran:

Falta de respiración.

Paro cardiorrespiratorio.

Hipoxia cerebral.

Coma irreversible.

Posterior fallecimiento.

Esos episodios, según explicó, se repitieron en distintas oportunidades durante el tiempo que compartió con la mujer.

El recuerdo de otra de sus hijas

Picart también reconstruyó uno de los momentos que calificó como más dramáticos de su vida familiar. Relató que, mientras realizaba un trabajo de herrería, recibió un llamado telefónico de Lucía Sosa. Según indicó, la mujer le comunicó desesperadamente que una de las niñas no respiraba.

El hombre explicó que regresó rápidamente y encontró a la pequeña en brazos de su madre. En sus declaraciones sostuvo: "Lucía me llamó desesperada porque la nena no respiraba. Cuando llegué la tenía en brazos casi muerta."

A continuación describió las maniobras que realizó para intentar salvarle la vida. Según relató, le practicó respiración y masajes antes de trasladarla de urgencia al hospital. Allí, de acuerdo con su versión, los médicos lograron reanimarla.

Sin embargo, explicó que la niña ya presentaba muerte cerebral por hipoxia. Finalmente, agregó que la pequeña falleció cuatro días después.

Una investigación que continúa en desarrollo

Las declaraciones de Héctor Picart se conocen mientras la Justicia intenta establecer las circunstancias que rodearon la muerte de la niña de 2 años, quien ingresó sin vida al Hospital Municipal Arturo Illia de Villa Gesell.

En ese marco, el testimonio del hombre incorporó una serie de afirmaciones sobre hechos pasados vinculados con Lucía Sosa, incluyendo una presunta confesión que, según aseguró, ocurrió luego de que ambos fueran absueltos en la causa por la muerte de Yasmín, ocurrida años atrás.

Entre los principales datos surgidos de su declaración pública se destacan:

La investigación actual se centra en la muerte de una niña de 2 años en Villa Gesell.

se centra en la muerte de una niña de en Villa Gesell. Héctor Picart afirmó que Lucía Sosa le confesó haber sido responsable de la muerte de Yasmín , de 11 meses .

afirmó que le confesó haber sido responsable de la muerte de , de . Ambos habían sido absueltos en 2020 por ese caso al no acreditarse responsabilidades penales.

por ese caso al no acreditarse responsabilidades penales. Picart sostuvo que los episodios médicos de sus hijas ocurrían cuando él no se encontraba en la vivienda.

También recordó el fallecimiento de otra de sus hijas tras sufrir hipoxia cerebral, según su relato.

Mientras la causa por la muerte de la niña de 2 años continúa bajo investigación judicial, las declaraciones realizadas por Héctor Picart pasaron a formar parte del escenario público que rodea un caso que permanece abierto y cuyo esclarecimiento continúa en manos de la Justicia.