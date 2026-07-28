Cayó un hombre por defraudación a la administración pública y ejercicio ilegal de la profesión en Catamarca

A las 20:20 de la noche de ayer, efectivos de la Comisaría Los Altos, en esa localidad del departamento Santa Rosa, llevaron adelante un procedimiento que culminó con la detención de un hombre de apellidos Ruíz Díaz, de 39 años, quien registraba requerimientos judiciales vigentes.

La intervención policial permitió concretar la localización y posterior aprehensión del sujeto, sobre quien pesaban pedidos judiciales vinculados a una causa penal en trámite. Tras ser identificado y detenido, fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial competente.

Los delitos que motivaron la medida judicial

De acuerdo con la información oficial, Ruíz Díaz era requerido por la Justicia por los supuestos delitos de defraudación a la administración pública —correspondiente al hecho nominado primero— y ejercicio ilegal de la profesión continuado —identificado como hecho nominado segundo—.

Ambas imputaciones fueron calificadas en concurso real y en calidad de autor, situación que dio origen a los requerimientos judiciales que derivaron en el procedimiento concretado por el personal policial de la jurisdicción.

Entre los aspectos informados sobre la causa se destacan:

Detenido: Ruíz Díaz, de 39 años .

Ruíz Díaz, de . Lugar del procedimiento: Comisaría Los Altos, localidad de Los Altos, departamento Santa Rosa.

Comisaría Los Altos, localidad de Los Altos, departamento Santa Rosa. Hora del operativo: 20:20 de la noche de ayer.

de la noche de ayer. Delitos investigados: Defraudación a la administración pública (hecho nominado primero). Ejercicio ilegal de la profesión continuado (hecho nominado segundo).

Calificación legal: En concurso real y en calidad de autor.

Quedó a disposición de la Fiscalía

Tras concretarse la detención, el hombre fue alojado en la dependencia policial, permaneciendo a disposición de la Fiscalía de Sexta Nominación, específicamente de la Secretaría de Delitos contra la Administración Pública.

Desde ese organismo judicial se impartieron las medidas a seguir, dando continuidad al proceso correspondiente en el marco de la investigación que motivó los requerimientos judiciales existentes contra el detenido.