Intensas protestas en sector sur de la Capital tras seis días sin agua

El hartazgo social se traslada a la calzada

La paciencia de los vecinos del sector sur de la Capital ha encontrado su límite definitivo tras una semana de privaciones. Lo que comenzó como una irregularidad en el servicio se transformó en seis días consecutivos de interrupción total del suministro de agua potable, una situación que empujó a un nutrido grupo de residentes a manifestarse de manera drástica. Desde las primeras horas del día, el escenario del conflicto se desplazó a la Avenida Cobacho, donde un corte total de tránsito sirve como amplificador de un reclamo que ya no admite esperas por parte de la comunidad afectada.

Los manifestantes, que sostienen la medida con la convicción de quienes defienden un derecho humano elemental, aseguran que la vida cotidiana se ha vuelto impracticable en las condiciones actuales. La imposibilidad de cumplir con las normas mínimas de higiene, la dificultad extrema para la preparación de alimentos y el riesgo sanitario latente que implica la falta de fluido en hogares con niños y adultos mayores son los motores de una protesta que ha paralizado una de las arterias clave de la zona. Para la comunidad, el corte sobre la Avenida Cobacho no es una elección caprichosa, sino la única vía de visibilización ante la falta de respuestas efectivas por parte de la empresa prestataria.

Crecientes y daños estructurales: El origen de la crisis

La explicación técnica de esta parálisis hídrica se encuentra en la violencia de la naturaleza y el impacto directo que ha tenido sobre la infraestructura urbana local. Según la información oficial que circula en el marco de esta emergencia, el servicio se encuentra severamente afectado como consecuencia de las fuertes crecientes registradas recientemente en la región. Estos fenómenos climáticos no solo han alterado los cauces naturales, sino que han provocado roturas de gran magnitud en los conductos principales que abastecen a la zona sur de la ciudad, comprometiendo la red de distribución.

Actualmente, el personal técnico de la empresa Aguas de Catamarca se encuentra desplegado en los puntos de conflicto, intentando reparar los daños causados por el arrastre de sedimentos y la presión de las aguas que afectaron la captación. No obstante, la complejidad de las tareas de reparación y la extensión de las averías han dilatado los tiempos de normalización, dejando a miles de usuarios en una situación de vulnerabilidad extrema. Los trabajos de ingeniería se enfrentan a un terreno hostil tras el paso de las crecientes, lo que ha impedido que el agua vuelva a los grifos a pesar de las jornadas de labor ininterrumpida que manifiesta la empresa prestadora del servicio.

La fragilidad del servicio y el reclamo de soluciones de fondo

Mientras las cuadrillas operan en las zonas de rotura para subsanar los inconvenientes, el malestar en la Avenida Cobacho no hace más que crecer con el paso de las horas. Los vecinos denuncian que estos seis días de sequía han puesto de manifiesto la fragilidad del sistema de distribución y la aparente falta de un plan de contingencia que permita paliar la emergencia, como el envío regular de camiones cisterna para el llenado de tanques domiciliarios. La incertidumbre sobre cuándo se restablecerá el servicio de manera definitiva alimenta la tensión en el corte, donde los residentes permanecen firmes bajo la premisa de que no abandonarán la calzada hasta que el fluido vital comience a circular nuevamente.

Este conflicto en el sur de la Capital expone una problemática recurrente donde la infraestructura básica parece sucumbir ante las inclemencias estacionales de la región. La protesta actual es, en esencia, un grito de auxilio de una comunidad que exige que Aguas de Catamarca garantice la estabilidad de un recurso que es vital para la existencia. El desenlace de esta crisis depende ahora de la celeridad con la que se finalicen las reparaciones en la red y de la capacidad de las autoridades para restablecer no solo el servicio, sino también la paz social en un sector que ya no puede esperar un minuto más bajo el sol de la protesta.