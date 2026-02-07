Emergencia vial en el Valle Central: derrumbes y calzadas obstruidas por el temporal

La Dirección Provincial de Vialidad ha emitido una actualización detallada a las 10:30 horas sobre el estado de transitabilidad en el Valle Central. Según el informe oficial, las persistentes condiciones climáticas han provocado una serie de derrumbes y desprendimientos de material rocoso en puntos neurálgicos de la provincia.

Esta situación ha obligado a un despliegue inmediato de maquinaria y operarios para intentar mitigar los riesgos sobre la calzada y restablecer la conectividad en las zonas más afectadas por la inestabilidad del terreno.

La situación más severa se localiza en el sector de Villa Norte - Los Ángeles, donde los desmoronamientos han dejado el tramo completamente intransitable. En este momento, personal especializado y equipos viales pesados se encuentran ejecutando tareas de despeje en el sector con el objetivo de rehabilitar el paso lo antes posible, dado que la acumulación de sedimentos impide cualquier tipo de circulación vehicular de forma segura.

Estado de las cuestas y recomendaciones de seguridad

En otras zonas del departamento, el tránsito se mantiene bajo esquemas de vigilancia y alerta permanente. Las autoridades han detallado las siguientes afectaciones técnicas en los corredores principales:

Ruta Provincial N.º 5 - Cuesta de Los Ángeles : Se han registrado derrumbes sobre la calzada . No obstante, gracias a que el personal de Vialidad Provincial ya se encuentra trabajando en el lugar, el tránsito permanece habilitado con precaución .

: Se han registrado . No obstante, gracias a que el personal de Vialidad Provincial ya se encuentra trabajando en el lugar, el tránsito permanece . Cuesta de El Portezuelo: La circulación está permitida, aunque se solicita transitar con mucha precaución. Se ha constatado la presencia de pequeños derrumbes y desprendimientos constantes, lo que mantiene a los equipos de vialidad operando de manera activa sobre la cinta asfáltica.

Ante este escenario de inestabilidad, los organismos oficiales instan a los conductores a extremar las medidas de precaución, respetar la señalización de emergencia y circular a baja velocidad.

Asimismo, es fundamental atender rigurosamente las indicaciones del personal que realiza tareas de mantenimiento en los sectores afectados para evitar siniestros viales durante el proceso de recuperación de las rutas.