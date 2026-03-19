Vialidad Nacional reconstruye defensas clave en el departamento Belén

La Ruta Nacional 40 representa mucho más que una simple vía de comunicación; es el eje fundamental que sostiene la estructura logística, social y económica del Noroeste Argentino. En este contexto de importancia estratégica, Vialidad Nacional ha iniciado un despliegue técnico de alta prioridad en la provincia de Catamarca, específicamente en las inmediaciones de la localidad de El Eje. El objetivo primordial de esta intervención es mitigar los riesgos derivados del régimen hídrico de la región y blindar la infraestructura vial ante las contingencias climáticas.

Intervención Estratégica en el Kilómetro 4.141

Los trabajos, que se desarrollan con rigor técnico en el kilómetro 4.141, consisten en la reconstrucción de las defensas de alcantarillas. Esta obra no constituye una acción aislada, sino una respuesta de ingeniería necesaria para preservar la estabilidad de la estructura vial a largo plazo. La tarea es ejecutada íntegramente por personal especializado y equipos pesados pertenecientes a la Sobrestantía Belén, quienes operan en el terreno para reforzar la ruta antes de que los factores climáticos comprometan su transitabilidad y pongan en riesgo a los usuarios.

La intervención tiene una finalidad preventiva crítica que responde a la geografía del lugar, buscando proteger la traza ante eventuales lluvias de intensidad. Estos fenómenos meteorológicos suelen provocar la crecida de los ríos y arroyos que atraviesan la ruta en diversos puntos, generando caudales de agua que, sin la protección adecuada, poseen la fuerza suficiente para socavar los cimientos de la cinta asfáltica y las estructuras de paso inferior.

Para garantizar una protección eficaz contra la erosión y el empuje hídrico, se han seleccionado métodos de construcción que permiten la absorción de energía sin comprometer la rigidez de la estructura. El sistema de defensa se basa primordialmente en el uso de gaviones y colchonetas de piedra embolsada, los cuales se fabrican con un tejido metálico de alta resistencia. Estos elementos funcionan como muros de contención flexibles y drenantes que se adaptan a los movimientos del terreno mientras mantienen su cohesión estructural frente al impacto directo de los sedimentos y el agua.

El diseño de estas defensas permite que el flujo excedente de las tormentas sea canalizado correctamente a través de las alcantarillas, evitando que el agua golpee de forma destructiva los laterales de la calzada. Al utilizar piedra embolsada en mallas metálicas, se logra una estructura que combina el peso necesario para resistir el empuje del río con la porosidad requerida para evitar la acumulación de presión hidrostática, asegurando así una vida útil prolongada para la Ruta Nacional 40.

La relevancia de estos trabajos en el departamento Belén se comprende al analizar la función conectiva de esta arteria nacional. La Ruta Nacional 40 atraviesa la provincia de sur a norte, vinculando de manera directa y estratégica los departamentos de Belén y Santa María. Su importancia como corredor logístico es innegable, ya que no solo une a diversas localidades dentro de estas jurisdicciones, sino que también actúa como un puente interprovincial que permite el tránsito fluido entre el norte de la provincia de La Rioja y la emblemática región de los Valles Calchaquíes, en la provincia de Tucumán.

Asimismo, este trazado funciona como el nodo principal de distribución regional, ya que a través de sus intersecciones con diversas rutas provinciales se habilita el acceso a zonas de gran importancia minera, turística y productiva como los departamentos de Andalgalá y Antofagasta de la Sierra. Con la reconstrucción de estas defensas en el sector de El Eje, Vialidad Nacional reafirma su compromiso con el mantenimiento de una infraestructura que resulta indispensable para la integración territorial y el desarrollo de todo el noroeste argentino.