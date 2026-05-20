Se conoció el resultado de la autopsia al hombre hallado sin vida en un kiosco de Catamarca

El abogado Carlos Hipólito Bertorello, de 44 años, fue encontrado sin vida en la mañana de este miércoles en el baño de un kiosco 24 horas ubicado sobre calle Esquiú, entre avenida Virgen del Valle y Caseros, una de las zonas más concurridas de la Capital . El hecho ocurrió durante la jornada, generando un importante despliegue policial y judicial, dada la naturaleza repentina de su muerte y el lugar en el que se produjo.

Según los primeros informes, Bertorello se habría descompensado dentro del comercio, lo que motivó que los empleados del kiosco practicaran los primeros auxilios mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia. Pese a estos esfuerzos, y tras un llamado al SAE 911, el personal médico constató su fallecimiento en el lugar.

Investigación judicial y autopsia

La Fiscala de Instrucción Nº3, bajo las directivas del fiscal Jorge Palacios, solicitó la realización de la autopsia para esclarecer la causa de la muerte de Bertorello. Los resultados médicos fueron claros:

Causa de muerte: muerte súbita

muerte súbita Factor determinante: shock cardiogénico

shock cardiogénico Condición subyacente: tromboembolismo pulmonar

Este hallazgo confirma que la muerte no tuvo intervención de terceros ni indicios de violencia, sino que se produjo por un evento médico abrupto y letal, caracterizado por la obstrucción de las arterias pulmonares que provocó un colapso cardíaco inmediato.

Contexto personal y familiar

Carlos Hipólito Bertorello era hijo del exfiscal de Estado de la provincia, Dr. Carlos Bertorello, lo que añade una dimensión de relevancia social al caso. Su fallecimiento ha impactado tanto al ámbito profesional del derecho como a la comunidad local, dada la notoriedad de su familia y su actividad en el entorno judicial de Catamarca.

Reacción en el lugar y protocolos de emergencia

El despliegue inicial incluyó tanto personal policial como judicial, quienes aseguraron la escena y colaboraron con la llegada de los médicos del SAE 911. Los empleados del kiosco, al percatarse de la emergencia, realizaron las primeras acciones de asistencia, un hecho que evidencia la respuesta inmediata ante situaciones críticas en espacios públicos.

Implicancias médicas

El tromboembolismo pulmonar es una condición que, aunque conocida en el ámbito médico, puede presentarse de manera repentina y fatal, incluso en personas relativamente jóvenes y sin antecedentes visibles.