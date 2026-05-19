Un fuerte sismo de 4.5 grados sacudió Catamarca y generó inquietud entre los vecinos

La noche de este martes quedó marcada por un fuerte movimiento sísmico que sorprendió a los habitantes de Catamarca y provocó momentos de tensión en distintos puntos del Valle Central. El temblor, registrado a las 23:34 horas, fue percibido por una gran cantidad de vecinos que sintieron con claridad el movimiento, especialmente en sectores cercanos a la capital provincial.

De acuerdo con la información difundida por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el fenómeno tuvo una magnitud de 4.5 grados en la escala de Richter y se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, una característica que suele incrementar la percepción del movimiento en superficie.

Epicentro y localización del fenómeno

El informe oficial detalló que el epicentro se ubicó:

A 38 kilómetros al noroeste de San Fernando del Valle de Catamarca .

. A 147 kilómetros al noreste de La Rioja .

. A 66 kilómetros al norte de Chumbicha.

Estos datos permitieron dimensionar rápidamente el alcance regional del fenómeno y explicar por qué el sismo fue advertido en diferentes sectores del Valle Central. La cercanía relativa del epicentro con la capital provincial hizo que numerosos vecinos percibieran el movimiento con intensidad durante la noche.

El registro sísmico se produjo en un horario de alta sensibilidad para la población, ya que ocurrió cerca de la medianoche, cuando gran parte de los habitantes se encontraba en sus hogares. Esa circunstancia contribuyó a que el temblor fuera advertido de manera inmediata por quienes se encontraban descansando o realizando actividades nocturnas.

Un movimiento percibido por gran parte de la población

Según se informó, el temblor fue percibido por gran parte de los vecinos del Valle Central. La sensación del movimiento se extendió en distintos sectores de la región y generó preocupación entre quienes sintieron el sacudón en plena noche.

La profundidad de 10 kilómetros también aparece como un dato central dentro del informe técnico del INPRES. Los sismos de menor profundidad suelen sentirse con mayor intensidad en la superficie, incluso cuando la magnitud no alcanza niveles extremos. En este caso, la combinación entre la magnitud de 4.5 grados y la escasa profundidad contribuyó a que el fenómeno fuera claramente advertido por la población.

El movimiento sísmico volvió a poner el foco sobre la actividad geológica de la región y la importancia de los monitoreos permanentes realizados por organismos especializados. El reporte del INPRES permitió establecer con precisión tanto la hora exacta del evento como la ubicación del epicentro y las características técnicas del fenómeno.

Los datos técnicos del sismo

El reporte oficial difundido por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica incluyó una serie de precisiones sobre el evento registrado en Catamarca:

Fecha: martes por la noche.

martes por la noche. Hora: 23:34.

23:34. Magnitud: 4.5 grados en la escala de Richter.

4.5 grados en la escala de Richter. Profundidad: 10 kilómetros.

10 kilómetros. Epicentro: 38 kilómetros al noroeste de San Fernando del Valle de Catamarca.

38 kilómetros al noroeste de San Fernando del Valle de Catamarca. Referencia regional: 147 kilómetros al noreste de La Rioja.

147 kilómetros al noreste de La Rioja. Otra referencia geográfica: 66 kilómetros al norte de Chumbicha.

La información técnica permitió contextualizar el alcance del fenómeno y comprender la razón por la cual el temblor fue percibido en amplios sectores del Valle Central.

Impacto y percepción social

El sismo generó una inmediata reacción entre los vecinos que sintieron el movimiento en sus viviendas. Aunque el informe difundido se concentró en los aspectos técnicos del fenómeno, la percepción generalizada del temblor convirtió al episodio en uno de los temas centrales de la noche en Catamarca.