Eclipse lunar parcial: Catamarca prepara una noche de astroturismo para observar el cielo

El cielo catamarqueño volverá a ocupar el centro de una propuesta que combina astronomía, divulgación, tecnología, fotografía y gastronomía. Durante la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28, Astro Space Tour realizará "La Sombra de la Tierra sobre la Luna", una experiencia de astroturismo especialmente diseñada para acompañar la observación de un eclipse lunar parcial.

La actividad comenzará a las 23.30 y se extenderá hasta las 2 de la madrugada, en El Egipcio - Comida Árabe, ubicado en Prado 998, esquina 9 de Julio. La iniciativa propone ir más allá de la simple contemplación del fenómeno astronómico. A lo largo de la noche, los participantes podrán conocer cómo se produce un eclipse lunar, comprender la particular alineación que se genera entre el Sol, la Tierra y la Luna y seguir el desarrollo del fenómeno mediante telescopios astronómicos.

El encuentro buscará transformar un acontecimiento observable en el cielo en una experiencia que permita acercarse de manera guiada al mundo de la astronomía, incorporando explicaciones, herramientas de observación y distintas posibilidades para registrar el momento.

Stellarium, telescopios y reconocimiento del cielo

El cronograma contempla una serie de actividades que comenzarán con una bienvenida y una charla introductoria sobre el eclipse. Luego se utilizará Stellarium en tiempo real, una herramienta que permitirá a los asistentes reconocer la ubicación de la Luna y, al mismo tiempo, identificar estrellas, planetas y constelaciones.

La propuesta continuará con un recorrido guiado por el cielo mediante un puntero láser astronómico, antes de comenzar con la observación telescópica del eclipse.

De esta manera, la experiencia no estará limitada al momento exacto en que la Luna atraviese la sombra de la Tierra, sino que incluirá un recorrido por diferentes elementos del cielo nocturno.

Uno de los atractivos previstos será, además, la posibilidad de que los propios participantes puedan obtener fotografías y videos con sus teléfonos celulares a través de los telescopios. Así, quienes asistan podrán llevarse un registro personal del fenómeno y de la experiencia compartida durante la noche.

El momento central será alrededor de la 1.13

De acuerdo con el cronograma difundido por la organización, el momento central de la observación está previsto alrededor de la 1.13 de la madrugada. Ese instante será acompañado por explicaciones en vivo, con el objetivo de que los asistentes puedan seguir el fenómeno mientras se desarrolla y comprender las características de la alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna que da lugar al eclipse lunar parcial.

La programación permitirá así combinar la observación directa con información y acompañamiento durante uno de los momentos principales de la jornada. La actividad comenzará varias horas antes, a las 23.30, y finalizará a las 2, por lo que los participantes tendrán tiempo para recorrer distintas propuestas antes y después del momento central.

Una propuesta que suma gastronomía

La experiencia también tendrá un componente gastronómico. Durante la jornada se realizará un intervalo denominado "Break Egipcio", que incluirá por persona tres empanadas árabes y una bebida. La propuesta busca integrar la observación astronómica con un momento de encuentro y descanso, incorporando la gastronomía como parte de la actividad.

Hacia el cierre de la noche también están previstos sorteos de comercios amigos, una fotografía grupal y la finalización de la experiencia a las 2 de la madrugada.

+ Los participantes recibirán además un diploma digital de participación y tendrán acceso a la Biblioteca Virtual de Astro Space Tour, que contará con material relacionado con la astronomía y la divulgación científica.

Así, la propuesta incorpora diferentes elementos alrededor del fenómeno astronómico y plantea una experiencia que combina el aprendizaje y la observación con actividades recreativas.