Sol, calorcito y el infaltable Innombrable para este miércoles en Catamarca

Mitad de semana y el pronóstico anticipa una jornada marcada por el cielo despejado y temperaturas que mostrarán una diferencia importante entre las primeras horas y el momento de mayor calentamiento del día. Tanto es así que este miércoles durante la madrugada registraron unos 16 grados, mientras que durante la mañana el termómetro se mantendrá en el mismo registro.

Con el transcurso de las horas, el ambiente irá tomando mayor temperatura hasta alcanzar los 30 grados durante la tarde, que será el momento más cálido de la jornada. Ya durante la noche descenderá nuevamente, aunque conservará un registro relativamente elevado de 25 grados.

Así, la jornada estará atravesada por una evolución térmica marcadamente primaveral.

¿Qué pasará con el viento?

El Innombrable es el protagonista de estos días y lo será también durante las primeras horas del día. Más allá del cielo a pleno sol, lo otro destacado serán las ráfagas, particularmente durante la madrugada y la mañana.

En las primeras horas se prevé una velocidad del viento de entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del Norte. Esta condición se repetirá durante la mañana, repitiendo también la intensidad. Sin embargo, el dato que sobresale son las ráfagas las que van a alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h.

El viento modificará su comportamiento durante la tarde. En esa etapa del día continuará con una velocidad de entre 13 y 22 km/h, pero la dirección predominante cambiará hacia el Noreste. Ya durante la noche, la intensidad disminuirá de manera considerable y se ubicará entre 0 y 2 km/h, con dirección predominante del Sudoeste.

Con este escenario, el pronóstico para Catamarca plantea un miércoles de sol, temperatura primaveral y ráfagas de viento de hasta los 50 km/h.