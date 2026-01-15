Altas temperaturas: recomendaciones clave para prevenir golpes de calor en Catamarca

Ante las elevadas temperaturas que se vienen registrando en distintos puntos de la provincia, el Ministerio de Salud reiteró una serie de recomendaciones destinadas a prevenir cuadros asociados al calor extremo, como la insolación y el golpe de calor. Desde el organismo sanitario remarcaron la necesidad de adoptar medidas preventivas cotidianas, haciendo especial hincapié en la hidratación permanente, la reducción de la exposición solar durante las horas de mayor intensidad y el cuidado de los grupos considerados de mayor riesgo.

Las autoridades sanitarias señalaron que los episodios de calor intenso pueden generar consecuencias graves para la salud si no se actúa de manera oportuna, por lo que insistieron en la importancia de la concientización y la prevención, especialmente en contextos de olas de calor prolongadas.

Qué es el golpe de calor y cuáles son sus causas

Desde el Hospital Interzonal San Juan Bautista, el servicio de Clínica Médica dependiente de la Dirección de Emergencias brindó precisiones sobre estas patologías. El doctor José David Orquera explicó que "el golpe de calor es un síndrome clínico caracterizado por el sobrecalentamiento corporal, en el que el organismo pierde la capacidad de regular su propia temperatura".

Según detalló el especialista, este cuadro suele producirse como consecuencia de una exposición prolongada al sol o a fuentes de calor intenso, especialmente durante la franja horaria comprendida entre las 11 y las 16, cuando la radiación solar alcanza su mayor intensidad. A ello se suma la realización de esfuerzos físicos en jornadas calurosas y húmedas sin una adecuada hidratación, lo que favorece la deshidratación y el colapso del sistema de regulación térmica del cuerpo.

Orquera remarcó que las deshidrataciones se presentan con mayor frecuencia y gravedad en los extremos de la vida, como la infancia y la adultez mayor. En estos grupos, explicó, la percepción de la sed puede estar disminuida o no manifestarse de manera clara, lo que incrementa el riesgo de desarrollar complicaciones asociadas al calor.

Síntomas de insolación y golpe de calor

El profesional subrayó la importancia de diferenciar los síntomas de la insolación de los del golpe de calor para poder actuar de forma rápida y adecuada. Si bien ambos cuadros están vinculados a la exposición al calor, presentan manifestaciones clínicas distintas y niveles de gravedad diferentes.

Insolación

Entre los síntomas más frecuentes de la insolación se encuentran la sudoración escasa o nula, dolor de cabeza intenso y punzante, debilidad generalizada, mareos o confusión, temperatura corporal que puede alcanzar hasta los 40 grados, piel seca, caliente y enrojecida, y dificultad para respirar.

Golpe de calor

En el caso del golpe de calor, los signos de alarma incluyen aumento de la sudoración, piel fría y húmeda, respiración rápida y superficial, náuseas, vómitos y una temperatura corporal igual o superior a los 40 grados. Este cuadro constituye una urgencia médica y requiere atención inmediata.

Medidas iniciales y cuándo consultar

En relación con el tratamiento inicial, el doctor Orquera indicó que "ante la sospecha de un golpe de calor o insolación, lo primero es retirar a la persona del ambiente caluroso y llevarla a un lugar fresco y sombreado". Además, recomendó quitar la ropa innecesaria y comenzar de inmediato el enfriamiento corporal.

Entre las medidas sugeridas se encuentran el rociado con agua fría, la colocación de paños húmedos y fríos en zonas como el cuello, las axilas y las ingles, y el uso de abanicos o ventilación para favorecer la circulación de aire. También es importante permanecer en ambientes bien ventilados o con climatización adecuada.

El especialista aclaró que no deben administrarse líquidos si la persona se encuentra inconsciente, confundida o con dificultad para tragar, y remarcó que en todos los casos se debe dar aviso inmediato al servicio de emergencias para una evaluación médica oportuna.

Prevención: la hidratación como eje central

Finalmente, Orquera enfatizó que la prevención es la herramienta más efectiva para evitar estos cuadros. "La hidratación es la principal medida. Es clave beber agua de manera frecuente, incluso cuando no se tiene sensación de sed", señaló.

Además, recomendó evitar actividades al aire libre durante los horarios de mayor exposición solar, priorizar las tareas físicas temprano por la mañana o al atardecer, usar ropa holgada, liviana y de colores claros, proteger la cabeza con sombreros y realizar descansos frecuentes en caso de trabajar o ejercitarse en ambientes calurosos.

Asimismo, instó a no dejar personas ni mascotas dentro de vehículos o espacios cerrados expuestos al sol, ya que las altas temperaturas pueden provocar consecuencias graves en pocos minutos. "Siempre, incluso cuando no hay sed, la hidratación adecuada es la base para prevenir la insolación y el golpe de calor", concluyó.