Reprograman asambleas docentes en el Este de Catamarca por condiciones climáticas adversas

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Catamarca informó que las asambleas docentes correspondientes al Nivel Secundario en todas sus modalidades han sido reprogramadas debido a las inclemencias climáticas que actualmente afectan al este de la provincia. La decisión abarca específicamente a las Zonas 8 Santa Rosa - El Alto y Zona 9 Ancasti - La Paz, donde se prevé que las condiciones meteorológicas podrían comprometer la seguridad de los docentes y el normal desarrollo de las actividades programadas.

Esta medida preventiva refleja la prioridad del Ministerio por garantizar la integridad de los trabajadores de la educación, asegurando que los procesos administrativos y de cobertura de cargos se lleven a cabo en condiciones seguras y organizadas.

Nuevas fechas y horarios

Para mantener la continuidad del proceso de cobertura de cargos y evitar retrasos en la planificación académica, se establecieron los siguientes horarios y fechas definitivas:

Zona 8 Santa Rosa - El Alto: jueves a las 14:00 hs

Zona 9 Ancasti - La Paz: jueves a las 08:00 hs

Cada escuela cabecera deberá respetar los horarios previamente asignados, garantizando así la organización y coordinación de las asambleas. Este ajuste pretende minimizar cualquier inconveniente que la reprogramación pudiera generar, evitando la concentración de personal en condiciones climáticas desfavorables.

Objetivos de la reprogramación

El propósito principal de esta reprogramación es resguardar la seguridad de los docentes, evitando riesgos asociados a las inclemencias climáticas que podrían incluir lluvias intensas, vientos fuertes o caminos intransitables en zonas rurales y semiurbanas del este provincial.

Además, esta decisión busca asegurar la eficiencia en la cobertura de cargos, ya que las asambleas son un mecanismo clave para la asignación de horas cátedra y la organización del personal docente en todas las modalidades del Nivel Secundario. La reprogramación evita que situaciones climáticas adversas afecten la participación de los docentes y, por consiguiente, el normal funcionamiento del sistema educativo regional.

Comunicación y coordinación con los docentes

El Ministerio ha solicitado a los equipos directivos y a los docentes interesados tomar nota de la reprogramación y mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación de la cartera educativa. Esta medida asegura que toda la información relevante sea difundida de manera oficial, reduciendo la posibilidad de confusión o desinformación.

Se recomienda a los docentes verificar los comunicados mediante los canales oficiales, tales como el sitio web institucional y los comunicados internos de cada zona educativa, para confirmar horarios, sedes y cualquier eventual cambio adicional que pudiera surgir como consecuencia de las condiciones climáticas.