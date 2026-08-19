Alumnos de La Fray se consagraron campeones de la Copa Robótica Educabot 2026

Un equipo de estudiantes de 5.º año de la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) se consagró campeón de la Copa Robótica Educabot 2026, luego de superar el desafío propuesto en una competencia que reúne a instituciones educativas de distintas provincias del país.

El resultado les permitió obtener el primer puesto y, al mismo tiempo, conseguir la clasificación a la instancia nacional del certamen. Allí tendrán la responsabilidad de representar a Catamarca y volver a poner en competencia los conocimientos y aprendizajes desarrollados durante el proceso.

La instancia nacional de la Copa Robótica Educabot se desarrollará en la ciudad de Neuquén los días 25 y 26 de septiembre. En esa oportunidad, los estudiantes catamarqueños competirán con alumnos de escuelas de diferentes provincias argentinas.

El logro alcanzado en esta primera instancia representa así un nuevo desafío para el grupo, que continuará trabajando con la expectativa puesta en la competencia nacional.

Los integrantes del equipo campeón

El equipo que obtuvo el primer puesto está integrado por cinco estudiantes de 5.º año de La Fray:

María Emilia Barros Acosta.

Luca Bevacqua.

Juan Gabriel Martínez Mansilla.

Nahui Tobares Cacciato.

Julieta Cano.

El grupo contó con la mentoría de la profesora Agustina Chaile, quien acompañó a los estudiantes durante el proceso que culminó con la obtención del campeonato.

La participación en la Copa Robótica Educabot 2026 implicó para los alumnos afrontar el desafío planteado por la competencia y trabajar de manera conjunta para alcanzar el resultado que finalmente les permitió quedarse con el primer puesto.

La composición del equipo y el acompañamiento docente fueron parte del proceso que llevó a los estudiantes de la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú a conseguir la clasificación a la etapa nacional.

El valor del trabajo colaborativo

La profesora de Tecnología Celeste Rivero destacó especialmente el compromiso demostrado por los estudiantes a lo largo de todo el proceso de participación en la competencia.

"Estamos muy felices. Los chicos participaron de una forma colaborativa, son muy compañeros y estamos felices de pasar a la final nacional en Neuquén", expresó. La docente puso el foco en la manera en que los alumnos afrontaron la experiencia y en el carácter colaborativo del trabajo desarrollado. La participación no solo estuvo vinculada con el resultado obtenido, sino también con el proceso compartido por los integrantes del equipo.

El trabajo conjunto permitió que los estudiantes atravesaran el desafío planteado por la Copa Robótica Educabot y alcanzaran el primer puesto, resultado que ahora les permitirá avanzar hacia una instancia de alcance nacional.

La experiencia también se presenta como una oportunidad para continuar profundizando los conocimientos vinculados con la robótica y la programación, áreas sobre las cuales el grupo mantiene entusiasmo e interés por seguir aprendiendo.

Neuquén, el próximo desafío

Después de obtener el campeonato, el equipo de La Fray ya tiene definido el próximo objetivo: la instancia nacional de la Copa Robótica Educabot 2026. La competencia se llevará a cabo en Neuquén el 25 y 26 de septiembre, donde los representantes catamarqueños deberán enfrentarse a estudiantes de escuelas de diferentes provincias argentinas.

La clasificación convierte al equipo de 5.º año en representante de Catamarca en esta etapa nacional. El resultado obtenido en la competencia inicial abre así una nueva instancia de aprendizaje y competencia para los cinco estudiantes.

Expectativas frente a la competencia nacional

El próximo paso estará marcado por la participación en la instancia nacional, una etapa que genera grandes expectativas entre los estudiantes y quienes acompañaron el proceso. Celeste Rivero señaló que las expectativas frente a la competencia que tendrá lugar en Neuquén "son inmensas". La profesora también remarcó el entusiasmo del grupo por continuar aprendiendo sobre robótica y programación.

La instancia nacional es presentada, además, como una oportunidad para que los estudiantes puedan asumir nuevos desafíos y continuar desarrollando los aprendizajes vinculados con la tecnología.

El entusiasmo del equipo se suma así al resultado alcanzado en la Copa Robótica Educabot 2026. Después de superar el desafío propuesto y conseguir el primer puesto, los estudiantes deberán prepararse para una competencia en la que se encontrarán con representantes de escuelas de distintas provincias del país.