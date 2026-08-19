Derecho de la UNCA fortalece su formación académica con un convenio con la UNT

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) firmaron un Convenio de colaboración Académica destinado a profundizar los vínculos entre ambas instituciones y generar nuevas oportunidades de formación, investigación e intercambio.

El acuerdo establece un marco de cooperación que busca fortalecer la relación institucional entre las dos unidades académicas y ampliar las posibilidades de desarrollo para quienes forman parte de sus respectivas comunidades universitarias.

La firma del convenio representa, de acuerdo con los objetivos planteados, una instancia para promover acciones conjuntas en distintos ámbitos y favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos. El entendimiento contempla específicamente el desarrollo de actividades en los campos académico, científico y cultural, con una mirada puesta en la formación de estudiantes, docentes y profesionales.

El convenio fue rubricado por las decanas Gina Bertolone, de la Facultad de Derecho de la UNCA, y Cristina Grunauer de Falú, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT.

Ocho docentes de la UNCA accederán a carreras de doctorado

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es la posibilidad de ampliar la formación de los docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca.

En ese marco, ocho docentes de la UNCA iniciarán sus carreras de doctorado en la Universidad Nacional de Tucumán. La incorporación a estos trayectos de formación constituye uno de los principales resultados concretos previstos a partir del convenio suscripto entre ambas instituciones.

La iniciativa se encuentra vinculada con el objetivo general de fortalecer la formación de los integrantes de la comunidad universitaria y generar nuevas oportunidades de desarrollo académico.

El acuerdo contempla así una dimensión que excede la cooperación institucional y se proyecta directamente sobre la capacitación de los docentes. La incorporación de los ocho profesores a carreras de doctorado de la UNT constituye uno de los ejes centrales de la nueva etapa de colaboración entre las facultades.

Formación, investigación e intercambio

El Convenio de colaboración Académica plantea una serie de líneas de trabajo destinadas a consolidar la relación entre las instituciones. La cooperación tendrá alcance académico, científico y cultural, con el propósito de generar instancias que permitan compartir experiencias y conocimientos.

En este sentido, la iniciativa apunta a fortalecer la formación de estudiantes, docentes y profesionales y, al mismo tiempo, favorecer un intercambio entre las comunidades universitarias de la UNCA y la UNT.

La dimensión vinculada con la investigación también forma parte de los objetivos del acuerdo. La generación de nuevos espacios de cooperación busca ampliar las posibilidades de trabajo conjunto y profundizar los vínculos entre ambas facultades.

La formación doctoral de los ocho docentes de la UNCA aparece como una de las expresiones más concretas de este proceso. A partir de su incorporación a las carreras de doctorado de la UNT, el convenio abre una nueva instancia para el desarrollo académico de los integrantes de la Facultad de Derecho de Catamarca.

La mirada de la decana de Derecho de la UNCA

Durante la actividad, la decana Gina Bertolone destacó la importancia de avanzar en acuerdos que permitan ampliar las posibilidades de formación de los integrantes de la comunidad universitaria. En ese sentido, sostuvo que "el fortalecimiento de los vínculos con otras instituciones de educación superior constituye una herramienta fundamental para consolidar el desarrollo académico y científico de la Facultad".

La definición de Bertolone pone el foco en la cooperación entre instituciones de educación superior como una herramienta para fortalecer el desarrollo de la Facultad. En el marco del convenio firmado con la UNT, esa cooperación se traduce en nuevas posibilidades de formación y en la construcción de espacios destinados al intercambio académico, científico y cultural.

El acuerdo entre ambas facultades busca, de esta manera, profundizar una relación institucional que permita generar nuevas oportunidades para estudiantes, docentes y profesionales, además de promover el intercambio de experiencias y conocimientos.

Una agenda institucional en Tucumán

La firma del convenio se desarrolló en el marco de una agenda institucional en Tucumán, de la que participaron también integrantes de la Facultad de Derecho de la UNCA.

Entre ellos estuvieron Gonzalo Salerno, director del Observatorio de Derechos Humanos, y Tamara Mascareño Varas, coordinadora de Investigación y Transferencia. Ambos acompañaron a la decana Gina Bertolone durante las actividades institucionales desarrolladas en la provincia.

La presencia de representantes vinculados con el Observatorio de Derechos Humanos y con el área de Investigación y Transferencia acompañó así la agenda de la Facultad en el marco de la firma del acuerdo.

El convenio entre la Universidad Nacional de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán establece una nueva instancia de cooperación entre las dos facultades de Derecho. Con acciones proyectadas en los ámbitos académico, científico y cultural, el entendimiento busca ampliar las oportunidades de formación y fortalecer el intercambio entre ambas comunidades universitarias.

En el centro de esta nueva etapa se encuentra uno de los resultados más concretos del acuerdo: ocho docentes de la Facultad de Derecho de la UNCA iniciarán sus carreras de doctorado en la UNT. La iniciativa se integra a un objetivo más amplio de fortalecer la formación, la investigación y los vínculos institucionales, con nuevas oportunidades para estudiantes, docentes y profesionales.